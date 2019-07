Steven Kruijswijk vindt dat de extreme omstandigheden waaronder de zestiende etappe van de Tour de France dinsdag werd verreden de organisatie van de koers aan het denken moet zetten.

Tijdens de 177 kilometer lange rit met start en finish in Nîmes, die na een massasprint werd gewonnen door de Australiër Caleb Ewan, liep de temperatuur op tot rond de 40 graden Celsius.

"Het was vandaag overal code geel of code oranje, maar blijkbaar geldt dat niet in de Tour de France", zei de renner van Jumbo-Visma nadat hij in het peloton over de finish was gekomen. "Het was superwarm, daar valt bijna niet tegen op te koelen of te drinken.

"Je ziet dat er bij extreme hitte overal maatregelen worden genomen, maar wij gaan gewoon door. Terwijl je zag dat iedereen bij de start al stond te zweten. Uiteindelijk zijn we de dag goed doorgekomen, maar dit lijkt me niet echt gezond."

De zestiende etappe eindigde in een massasprint die werd gewonnen door Ewan. (Foto: Pro Shots)

'Kunnen etappes inkorten of start vervroegen'

De nummer drie van het algemeen klassement heeft geen pasklare oplossing voor het probleem, maar vindt dat de Tour-organisatie wel maatregelen kan overwegen om de renners te hulp te komen.

"Misschien moeten ze er in de toekomst wel aan denken om etappes in te korten. Het is ook niet zo dat we om 8 uur in de ochtend starten, maar we rijden op het heetst van de dag. Dat helpt ook niet mee. Sporten is gezond, maar niet in deze hitte.

"Iedereen zag dit aankomen, maar blijkbaar zijn de belangen toch te groot om de start op te schuiven. Ik zeg niet dat het makkelijk is om dit op te lossen, maar ik denk dat het toch wel goed is dat ze bij deze hitte aan de gezondheid van de renners denken."

Sagan: 'In de bergen is dit zelfmoord'

Peter Sagan was nog stelliger in zijn oproep richting de organisatie om meer rekening te houden met de gezondheid van de renners. Volgens de drager van de groene trui waren de bidons niet aan te slepen. "Ik heb heel veel water gedronken, de ene bidon na de andere. Het was bizar", zei de Slowaak, die in Nîmes als vierde finishte.

"Maar dan hadden we nog geluk dan het vlak was, als het zo warm is in de bergen, is het zelfmoord. De CPA (vakbond voor profrenners, red.) zou iets moeten doen om ons te beschermen."

De Tour gaat woensdag verder met een heuvelachtige etappe over 200 kilometer van Pont du Gard naar Gap. De temperatuur zal dan lager liggen dan tijdens de rit van dinsdag.