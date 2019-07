Door de spanning in de top van het klassement zal tactiek een grote rol spelen in de beslissende dagen van de Tour de France. Jumbo-Visma heeft in die strijd de luxe van een zeer sterke ploeg, maar de vraag is hoe dat voordeel het beste uitgebuit kan worden.

"Ik denk dat we in de Alpen niet té vroeg het initiatief moeten nemen", zegt George Bennett, die bergop samen met Laurens de Plus het krachtige blok rondom Steven Kruijswijk vormt. "Andere ploegen weten hoe sterk we zijn, maar ze moeten niet gaan denken dat Jumbo-Visma het altijd wel oplost."

De Nederlandse formatie maakte zaterdag in de voorlaatste Pyreneeënrit indruk door in het tweede deel van beklimming van de Tourmalet met Bennett en De Plus het tempo in de groep met favorieten te bepalen en Kruijswijk - die gebaat is bij een gelijkmatig hoog tempo - naar de derde plaats vlak achter Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe te loodsen.

Een dag later besloot Jumbo-Visma om al op de voorlaatste klim op kop te rijden, omdat Movistar-kopman Mikel Landa ten aanval trok. Door die extra inspanningen waren Bennett en De Plus al gelost aan het begin van de slotklim Prat d'Albis.

"We werden zondag in een slechte situatie gedwongen", stelt Bennett. "We hadden met mij en Laurens de capaciteiten om de achtervolging op Landa te leiden, maar dat brak ons wel een beetje op."

"Ik denk dat we de komende dagen moeten oppassen om niet té enthousiast te worden en te vaak dit soort inspanningen te doen, want dan geven we het voordeel van onze sterke ploeg weg."

Zeventiende rit lijkt niet zwaar genoeg voor strijd om klassement

Kruijswijk begint de beslissende fase van de Tour op de derde plaats in het klassement, op 1 minuut en 47 seconden van geletruidrager Alaphilippe.

Titelverdediger Geraint Thomas (tweede op 1.35), Pinot (vierde op 1.50), Egan Bernal (vijfde op 2.02) en Emanuel Buchmann (zesde op 2.14) staan vlak bij de kopman van Jumbo-Visma.

Woensdag rijden de renners richting de Alpen. Op 8,5 kilometer van de streep in Gap ligt de top van een klim van derde categorie, maar het profiel van zeventiende rit lijkt niet zwaar genoeg voor een echte strijd tussen de klassementsrenners.

'We moeten bedachtzaam blijven koersen'

Die strijd komt er zeker wel in het loodzware drieluik in de Alpen op donderdag, vrijdag en zaterdag. In totaal moet het peloton in die drie dagen over vier cols van de buitencategorie en drie cols van eerste categorie.

"We moeten voor de Alpenritten leren van de etappe van zondag", aldus Bennett. "We moeten leren dat we vertrouwen moeten houden en bedachtzaam moeten blijven als Landa weer op 40 kilometer van de streep aanvalt. We don't need to piss on every fire, zou je in het Engels zeggen."

"We zitten in de luxepositie dat 'Stevie' twee helpers in de bergen heeft die bij andere ploegen voor het klassement zouden kunnen rijden. We zijn dus sterk, maar niet zo sterk dat we mogen verwachten dat we iedereen uit het wiel rijden als we 40 kilometer vol gas op kop rijden."

De zeventiende etappe begint woensdag om 12.40 uur in Pont du Gard, bij het Romeinse aquaduct dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. De finish in Gap wordt verwacht tussen 17.15 uur en 17.40 uur.