Caleb Ewan heeft dinsdag de zestiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Australiër van Lotto Soudal toonde zich na een vrijwel vlakke rit van 177 kilometer de beste in de massasprint.

Dylan Groenewegen, de winnaar van de zevende etappe, kende geen ideale aanloop voor de sprint en eindigde als derde achter de Italiaan Elia Viviani. De top vijf werd gecompleteerd door de Slowaak Peter Sagan (vierde) en de Italiaan Niccolò Bonifazio (vijfde).

Voor de 25-jarige Ewan is het zijn tweede dagoverwinning deze Tour, nadat hij vorige week de elfde etappe won. Hij bezorgde Lotto Soudal de derde etappezege in de Ronde van Frankrijk, want Thomas De Gendt won in de eerste week de achtste rit.

Voor Jakob Fuglsang kwam de Tour dinsdag ten einde. De Deense kopman van Astana, die de negende plek in het algemeen klassement bezette, moest een kleine 30 kilometer voor de finish afstappen na een harde valpartij.

Verder waren er geen verschuivingen in de top van het klassement. Geletruidrager Julian Alaphilippe koestert nog altijd een voorsprong van 1.35 minuut op naaste belager Geraint Thomas en nummer drie Steven Kruijswijk staat weer twaalf seconden achter de kopman van Team INEOS, die dinsdag met de schrik vrijkwam na een valpartij.

De Tour de France gaat woensdag verder met een heuvelrit van Pont du Gard naar Gap over 200 kilometer. Vanaf donderdag staan er drie ritten in de Alpen op het programma, waarna de Tour zondag eindigt met een vlakke etappe naar Parijs.

Kopgroep van vijf houdt het lang vol

De zestiende etappe voerde de renners over een vlak parcours, met halverwege een klein klimmetje van de vierde categorie als enige obstakel. De vlucht van de dag kwam voort uit een aanval van Alexis Gougeard en Stéphane Rossetto. De twee sloegen vlak na de start een gaatje in het snikhete Nîmes en kregen Lukas Wisnowski, Lars Bak en Paul Ourselin met zich mee.

In het door Jumbo-Visma en Lotto Soudal aangevoerde peloton, dat de achterstand op de vijf koplopers beperkt hield tot twee minuten, kwam Thomas na 35 kilometer koers met de schrik vrij. De kopman van Team INEOS raakte op onfortuinlijke wijze de stoep en ging naar de grond, maar had slechts wat schaafwonden en vond enkele minuten later de aansluiting met het peloton.

Veel gebeurde er verder niet in de zestiende rit. De favorieten konden het rustig aan doen in het peloton, terwijl de voorsprong van de kopgroep steeds verder slonk. Met nog 70 kilometer te gaan was de marge minder dan een minuut, al werd die ook niet veel minder.

De zestiende etappe van de Tour de France in beeld. (Foto: Pro Shots)

Groenewegen komt niet los in massasprint

Terwijl de klassementsrenners er alles aan deden om zich goed te positioneren voor eventuele waaiers die er nooit kwamen, ging het even later bij Fuglsang mis. De Deen was het slachtoffer van een harde valpartij en moest zijn al tegenvallende Tour de France staken.

De vijf vluchters hielden ondertussen kranig stand, maar met nog 3 kilometer te gaan kwam hun avontuur alsnog ten einde, waardoor de sprintersploegen zich op konden maken voor de massasprint.

Groenewegen had geen ploeggenoten meer over in de laatste kilometer en was daardoor op zichzelf aangewezen. De Amsterdammer zat in het wiel van Sagan en leek daarmee een goede positie te hebben, maar had te weinig ruimte om zijn sprint op tijd in te zetten en zag Ewan naar zijn tweede dagzege van deze Tour sprinten.