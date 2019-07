Jakob Fuglsang heeft dinsdag in de zestiende etappe van de Tour de France opgegeven. De kopman van Astana, die negende stond in het algemeen klassement, kon niet verder nadat hij ten val was gekomen.

Fuglsang was het voornaamste slachtoffer van een valpartij op circa 25 kilometer van de streep in Nîmes. De Deen besloot de strijd te staken, maar kon wel op eigen kracht in de ambulance stappen. Het is nog onduidelijk wat hem precies mankeert.

De 34-jarige Fuglsang was bezig aan een uitstekend seizoen, waarin hij onder meer Luik-Bastenaken-Luik won. Na zijn eindzege in het Critérium du Dauphiné gold hij ook als een van de kanshebbers om de Tour de France op zijn naam te schrijven.

Na vijftien etappes stond Fuglsang op de negende plaats in het algemeen klassement, met een achterstand van 5.27 op leider Julian Alaphilippe. De Astana-renner, die in eerste rit al ten val kwam en daarbij een hoofdwond opliep, verloor onder meer tijd in de waaieretappe van vorige week naar Albi.

Voor Fugslang was het zijn negende deelname aan de Tour de France. De zevende plaats in 2013 blijft voorlopig zijn beste resultaat.