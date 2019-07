Jakob Fuglsang heeft dinsdag in de zestiende etappe van de Tour de France opgegeven. De kopman van Astana, die negende stond in het algemeen klassement, kon niet verder nadat hij ten val was gekomen.

Fuglsang was het voornaamste slachtoffer van een valpartij op circa 25 kilometer van de streep in Nîmes. De Deen besloot de strijd te staken, maar kon wel op eigen kracht in de ambulance stappen.

De 34-jarige Fuglsang was bezig aan een uitstekend seizoen, waarin hij onder meer Luik-Bastenaken-Luik won. Na zijn eindzege in het Critérium du Dauphiné gold hij ook als een van de kanshebbers om de Tour de France op zijn naam te schrijven.

Na vijftien etappes stond Fuglsang op de negende plaats in het algemeen klassement, met een achterstand van 5.27 op leider Julian Alaphilippe. De Astana-renner, die in eerste rit al ten val kwam en daarbij een hoofdwond opliep, verloor onder meer tijd in de waaieretappe van vorige week naar Albi.

Geen breuken, wel kneuzingen bij Fuglsang

Uit medisch onderzoek kwamen geen botbreuken aan het licht. Fuglsang heeft wel zware kneuzingen op zijn armen en knieën.

"Voor me ging iemand onderuit en ik kon hem niet meer ontwijken", zei Fuglsang enkele uren na zijn opgave. Mijn hand zwol direct op en ik kon amper op mijn voeten staan. Ik wist gelijk dat mijn Tour voorbij was."

Voor Fugslang was het zijn negende deelname aan de Tour de France. De zevende plaats in 2013 blijft voorlopig zijn beste resultaat.

Astana raakt ook Luis Leon Sánchez kwijt

Astana moet het de rest van de Tour ook doen zonder Luis Leon Sánchez. De ervaren Spanjaard haalde de finish in Nîmes wel, maar hij besloot enkele uren later de ronde te verlaten vanwege rugklachten.

"Onderzoek heeft aangetoond dat mijn rug alleen met rust kan herstellen", zei de 35-jarige renner, die in het algemeen klassement 76e plek stond. "Mijn doel was om Jakob nog twee dagen te helpen. Maar aangezien hij vandaag is uitgevallen, heeft het voor mij ook geen zin om door te gaan. Helaas eindigt het zo."