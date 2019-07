Lance Armstrong heeft maandag Steven Kruijswijk getipt als Tour-winnaar. Met nog zes etappes te gaan, staat de Brabantse klimmer derde in het algemeen klassement.

Ondanks een achterstand van 1.47 minuut op geletruidrager Julian Alaphilippe en 12 seconden op Geraint Thomas, heeft Kruijswijk volgens Armstrong de beste papieren voor de eindzege.

"Kruijswijk heeft nog geen gewaagde aanval gedaan, hij heeft nog energie voor de laatste etappes", aldus de 47-jarige Amerikaan maandag in zijn podcast The Move.

Armstrong won de Tour tussen 1999 en 2005 zeven keer op rij, maar moest al die zeges inleveren nadat in 2012 bewezen was dat hij doping had gebruikt.

"De ploeg van Kruijswijk is zeker niet onzichtbaar deze Tour", prees Armstrong Jumbo-Visma. "Ze controleren de koers."

Ook Hincapie en Van Garderen geloven in kansen Kruijswijk

Armstrong kreeg in zijn podcast bijval van oud-renner George Hincapie en Tejay van Garderen, die met een gebroken hand moest afstappen in de huidige Tour. "Kruijswijk zit in de juiste ploeg, ze zijn duidelijk het sterkst in de bergen", oordeelde Hincapie.

"Misschien had Kruijswijk het soms wat anders kunnen aanpakken", zei Hincapie, die zelf zeventien keer deelnam aan de Tour. "Maar je kunt zeker niet uitsluiten dat hij gaat winnen."

Van Garderen reed bij de beloften van Rabobank nog samen met Kruijswijk. "Door blessures had hij een moeizaam begin van zijn carrière. Maar ik heb altijd geweten dat hij een megatalent is", zei Van Garderen.

"Hij wordt onderschat in het peloton. Er wordt niet zoveel over hem gesproken als over andere favorieten. Dat komt denk ik door de trage start van zijn carrière. Maar nu staat hij waar hij thuishoort."

De Tour wordt dinsdag na een rustdag hervat met een vlakke rit met start en finish in Nîmes. Donderdag, vrijdag en zaterdag staan er zware Alpenritten op het programma, waar Kruijswijk hoopt het gat met Alaphilippe en Thomas te dichten.