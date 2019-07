Julian Alaphilippe verwacht dat hij een zware derde Tour-week voor de boeg heeft. De geletruidrager vreest onder anderen Steven Kruijswijk in de Alpen.

"Ik heb een mooie voorsprong van 1.30 minuut op mijn concurrenten, Maar in de Alpen is dat eigenlijk helemaal niets. Op een loodzware klim als die naar Val Thorens stelt anderhalve minuut bijna niets voor", zei Alaphilippe maandag op de tweede rustdag van de Tour.

De top zes van het klassement staat binnen slechts 2.14 minuten van elkaar. Alaphilippe wil met nog drie zware Alpen-etappes geen grootste rivaal aanwijzen.

"Daar denk ik niet echt over na. Team INEOS heeft twee sterke mannen met Geraint Thomas en Egan Bernal, Steven Kruijswijk is heel sterk met zijn goede ploeg en Thibaut Pinot verkeert in fantastische vorm."

Alaphilippe kan de eerste Franse Tour-winnaar worden sinds Bernard Hinault in 1985. Meer dan honderd journalisten bezochten op de rustdag de persconferentie van de renner van Deceuninck-Quick-Step en dat vond Alaphilippe zo bijzonder dat hij met zijn mobiele telefoon een foto maakte van de mediadrukte.

Julian Alaphilippe maakt een selfie met de volle perszaal. (Foto: Pro Shots)

Alaphilippe wil nog niet aan gele trui in Parijs denken

De Fransman verbaasde alle wielervolgers door in de Pyreneeën aardig stand te houden tegen de erkende klimmers.

"Ik heb geen idee of het realistisch is om Parijs te halen in het geel", zei de 27-jarige Fransman desondanks. "Ik denk daar ook niet aan. Ik ga gewoon verder met wat ik de afgelopen twee weken gedaan heb en zal alles geven om mijn eerste plaats te verdedigen."

"Vorig jaar was de Tour al geweldig voor mij met de bolletjestrui en twee etappezeges", keek hij terug. "Ik voelde toen al veel steun van het publiek, maar nu geeft de gele trui me extra motivatie."

Tour-peloton donderdag, vrijdag en zaterdag de Alpen in

Alaphilippe durfde al zachtjes te dromen van de eindzege. "Hoe dichter ik bij Parijs kom, hoe beter het gevoel wordt. Maar er komen nog zware etappes aan, dus ik moet realistisch blijven."

Dinsdag gaat de Tour verder met een vlakke etappe van 177 kilometer met start en finish in Nîmes. Woensdag is er een heuvelachtige etappe en donderdag, vrijdag en zaterdag staan er drie zware Alpen-etappes op het programma. Zondag is de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs.