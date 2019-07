Thibaut Pinot maakte de laatste dagen indruk in de Tour de France door zich terug te vechten in het algemeen klassement, maar de renner van Groupama-FDJ vindt niet dat hij van alle favorieten de meeste kans maakt om de Ronde van Frankrijk te winnen.

Pinot leek zijn klassement vorige week maandag te verspelen door veel tijd te verliezen in de waaierrit, maar de Fransman knokte zich afgelopen weekend terug. Hij schreef zaterdag de veertiende etappe op zijn naam en pakte een dag later in de vijftiende rit veel tijd op zijn concurrenten dankzij een demarrage op de slotklim.

Door zijn comeback staat nummer vier Pinot nog maar op één minuut en vijftig seconden van geletruidrager Julian Alaphilippe. Diens naaste belager Geraint Thomas en nummer drie Steven Kruijswijk hebben respectievelijk vijftien en drie seconden voorsprong op Pinot.

"Er is toch veel media aanwezig, dus dat wil zeggen dat ik goed bezig ben", grapte hij maandag op de tweede rustdag volgens Sporza. "Ik ben nog in de strijd, maar ik moet rustig blijven. In elke etappe kan het snel veranderen, dus ik moet de voetjes op de grond houden."

"Ik voel me ook geen favoriet, verre van zelfs. Ik was misschien de sterkste dit weekend, maar de Tour duurt tot en met zondag en er kan nog veel gebeuren. Ik hou me er niet te veel mee bezig. De druk ligt momenteel bij Alaphilippe. Hij draagt de gele trui."

'Ik verdien een plek op het podium'

Door de kleine verschillen in het algemeen klassement beginnen de favorieten dinsdag aan de spannendste slotweek in jaren. Vanaf donderdag kunnen de klassementsrenners echt aan de bak, want dan staat - na relatief vlakke etappes op dinsdag en woensdag - de eerste rit in de Alpen op het programma.

Pinot hoopt dat hij zijn sterke vorm van de Pyreneeën een vervolg kan geven in de Alpen. "Ik ben in vorm en het is niet meer zoals vroeger, toen alles me een beetje dwarszat. Ik zit nu in mijn bubbel, in mijn Tour de France. Ik ben gelukkig en verdien een plek op het podium."

Hoewel Pinot er goed voor staat in het algemeen klassement, lijkt hij nog niet aan de gele trui te willen denken. Hij zou het zijn landgenoot Alaphilippe in ieder geval wel gunnen om met de gele trui om zijn schouders in Parijs aan te komen.

"Het is niet mijn obsessie om Julian te onttronen. Hij is een Fransman, net als ik. Ik heb dus liever dat hij de Tour wint dan iemand anders. Mijn obsessie is opklimmen in het klassement. Ik zal dus blijven aanvallen."