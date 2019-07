Steven Kruijswijk is er de persoon en de sporter niet naar om te dromen van de gele trui in Parijs, maar de nummer drie van het klassement heeft wel het vertrouwen dat hij in staat is om de Tour de France te winnen.

"Ik denk dat ik de Tour kan winnen", zegt de 32-jarige Kruijswijk maandag - de tweede rustdag - in het hotel van Jumbo-Visma in Sommières. "Ik voel me heel goed en heel fit en ik denk dat de ritten in de Alpen die nog gaan komen me goed liggen."

"Ik heb al mijn rivalen al een keer geklopt in een duel, maar nu moet ik dat drie dagen op rij doen, en niet zoals zondag dat ze mij verslaan. Ik sta mezelf nog niet toe om te dromen van de gele trui in Parijs, maar ik denk wel dat ik dicht in de buurt kan komen. Ik ga er in ieder geval tot en met zaterdag alles aan doen."

Kruijswijk, die vorig jaar vijfde werd in de Tour, staat met nog zes etappes te gaan op de derde plaats, met een achterstand van 1 minuut en 47 seconden op geletruidrager Julian Alaphilippe.

Het is erg spannend in de top van het klassement, met nummer twee Geraint Thomas (+1.35), nummer vier Thibaut Pinot (+1.50), nummer vijf Egan Bernal (+2.02) en nummer zes Emanuel Buchmann (+2.14) allemaal binnen een minuut van elkaar.

"Ik vind het ook mooi dat het zo close is", aldus Kruijswijk. "Het is voor ons renners ook leuker koersen in een wedstrijd die spannend blijft tot het einde. Dat je je niet alleen kunt focussen op maar één renner, maar heel veel jongens in de gaten moet houden. Dat maakt het wel leuk voor de slotweek."

'INEOS oogt in de breedte wat minder sterk'

De afgelopen jaren legde de kracht van Team Sky (het huidige Team INEOS) de strijd in de Tour vaak lam. Het Britse team, dat zes van de laatste zeven Tours won, heeft deze editie met titelverdediger Thomas en Bernal twee man in de top vijf van de algemene rangschikking, maar is tot nu toe minder dominant.

"Ik vind INEOS in de breedte wat minder sterk ogen", stelt Kruijswijk. "Ze zitten vaak wel met alle acht man voorin, maar als het erop aankomt, zie je toch vaak dat ze moeten passen, op Thomas en Bernal na."

"In het verleden was het met team Team Sky, en vooral met Chris Froome, vaak zo gecontroleerd dat je eigenlijk al wist: je kunt niet zo veel ondernemen. Het idee dat INEOS deze Tour nog niet echt de controle over de wedstrijd heeft gekregen, maakt meer mogelijk. Maar goed, we gaan zien wat in de laatste week hun strijdplan zal zijn."

Afgelopen weekend was Jumbo-Visma in de Pyreneeën het sterkste team bergop. Kruijswijk kon met Laurens De Plus en George Bennett op twee topklimmers rekenen. "Ik denk dat zij in de Alpen een heel belangrijke rol gaan spelen", aldus de kopman.

"Wij zitten met drie man bij de beste tien à vijftien renners bergop, dat zorgt ervoor dat wij ook iets kunnen doen in de koers. In het verleden hadden we misschien niet de mannen om dat te kunnen, nu gelukkig wel. Dat geeft aan dat we meer mogelijkheden hebben."

'Alle etappes in de Alpen zijn zwaar'

De beslissing in de Tour zal normaal gesproken in het loodzware drieluik in de Alpen op donderdag, vrijdag en zaterdag vallen. In die ritten moeten de renners over liefst zes cols van eerste of buitencategorie met de top op meer dan 2.000 meter hoogte.

"Alle etappes in de Alpen zijn zwaar", aldus Kruijswijk. "Maar vooral de rit op zaterdag is heel lastig. De laatste col is 30 kilometer lang, dat is een vreselijke klim. Ik denk dat het klassement voor die dag nog niet beslist zal zijn."

De Brabander heeft de naam dat hij altijd goed is in de slotweek van een grote ronde. "Ik denk niet dat ik nog ga verbeteren, maar ik kan mijn niveau wel constant houden. Over het algemeen heb ik weinig slechte dagen in een grote ronde en dat is wat nodig is om mee te doen in de top van het klassement."

De Tour gaat dinsdag verder met een relatief vlakke etappe van 177 kilometer met start en finish in Nîmes. Op papier is het een rit voor de sprinters of de aanvallers en niet voor de klassementsrenners.