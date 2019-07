Team INEOS-ploegbaas Dave Brailsford bewondert de manier waarop geletruidrager Julian Alaphilippe zich presenteert in de Tour de France. De Brit stelt dat de Fransman voor veel problemen zorgt bij de gevestigde orde.

Op de tweede rustdag van de Tour - na enkele pittige Pyreneeën-ritten - is Alaphilippe nog altijd de verrassende leider in het klassement. Namens INEOS staat Geraint Thomas tweede op 1.35 en Egan Bernal vijfde op 2.02.

"Alaphilippe heeft de Tour op zijn kop gezet en in stijl tijd gepakt. Hij geeft de koers kleur", aldus Brailsford bij het persmoment van Team INEOS op de rustdag.

"Hij heeft voor een domino-effect gezorgd en bezorgt alle ploegen hoofdpijn. De rest moet er nu voor zorgen dat ze hem eraf rijden en moet tegelijkertijd de klassementsmannen in de gaten houden. Dat maakt het een compleet andere koers dan normaal."

In de loodzware rit naar Foix van zondag verloor Alaphilippe voor het eerst serieus tijd, maar in het klassement heeft de renner van Deceuninck-Quick-Step dus nog altijd een behoorlijke marge. In de laatste Tour-week doemen de Alpen op.

'Absentie Froome heeft weerslag op de ploeg'

Brailsford beseft dat het moeilijk wordt om Alaphilippe uit de gele trui te rijden, maar heeft er vertrouwen in dat INEOS sterk genoeg is om alsnog de macht te grijpen.

"Wie had voorspeld dat Alaphilippe na de Pyreneeën het geel zou dragen? Als hij erin slaagt om de Tour te winnen, is hij een van de grootste wielrenners ooit", aldus de 55-jarige Brit.

"Chris Froome rijdt hier niet en dat heeft zijn weerslag op de ploeg, ook al won hij vorig jaar niet. Toch zal de regelmaat zich gaan uitbetalen. We reageren elke minuut op de situatie op dat moment en dat zal voor een leuke koers gaan zorgen."

De sprinters krijgen dinsdag na de rustdag een van hun laatste kansen op een massasprint. Het Tour-peloton legt 177 kilometer af in een rit met start en finish in Nîmes en gaat vanaf donderdag serieus de Alpen in.