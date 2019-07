Het peloton in de Tour de France staat voor de spannendste slotweek in jaren. Het verschil tussen klassementsleider Julian Alaphilippe en nummer zes Emanuel Buchmann is slechts 2.14 minuten, terwijl Steven Kruijswijk kans maakt om de eerste Nederlandse Tour-winnaar sinds 1980 te worden. Dit zijn de belangrijkste ritten van de slotweek.

Donderdag 25 juli - 208 kilometer van Embrun naar Valloire

De slotweek begint met een rustdag (maandag) en twee vrijwel vlakke etappes (dinsdag en woensdag), maar op donderdag barst de strijd in het algemeen klassement écht los. De renners gaan in de achttiende etappe voor het eerst de Alpen in, waar ze te maken krijgen met de Col de Vars, de Col d'Izoard en de Col du Galibier.

Het draait overigens niet alleen om de klimmers in de achttiende rit. Na de slotklim van 23 kilometer staat er namelijk een afdaling van 18 kilometer op het programma, waarna de renners op een vlakke weg naar de finish rijden.

Vrijdag 26 juli - 126,5 kilometer van Saint-Jean-De-Maurienne naar Tignes

Na de eerste beproeving in de Alpen wacht de favorieten de op een na kortste bergetappe van deze Tour, mét finish bergop. Er is geen tijd om rustig van start te gaan, want het parcours loopt vanaf de start omhoog. In de eerste 64 kilometer krijgt het peloton drie bergen voor de kiezen en dan moet het hoogtepunt nog komen.

Op een kleine 40 kilometer van de finish doemt de Col de l'Iseran op, een klim van de buitencategorie. De top ligt op liefst 2.770 meter hoogte en is daarmee de hoogste top van deze Tour. De finish ligt na ruim 126 kilometer koers in het wintersportoord Tignes, dat voor de tweede keer als finishplaats dient in de Tour.

Zaterdag 27 juli - 130 kilometer van Albertville naar Val Thorens

De beslissingen vallen uiterlijk op zaterdag, als de laatste bergrit op het programma staat. Het wordt hoe dan ook een spektakel met bijna 4.500 hoogtemeters, maar de liefhebbers zullen vooral uitkijken naar de Val Thorens.

De slotklim in de laatste Alpen-etappe telt liefst 33,4 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de voorlaatste etappe in de Tour geen tijdrit is.