Wilco Kelderman heeft maandag definitief opgegeven in de Tour de France. De renner van Team Sunweb kampt met een rugblessure en liet zondag al weten zeer waarschijnlijk af te stappen.

De 28-jarige Kelderman had het zondag al erg moeilijk in de zware laatste Pyreneeën-rit met finish in Foix. Hij kwam als 132e binnen op ruim een half uur van ritwinnaar Simon Yates.

"Het is heel teleurstellend dat ik de koers op deze manier moet verlaten, vooral met de mooie bergetappes in het vooruitzicht", zegt Kelderman maandag tijdens de rustdag op de site van Team Sunweb.

"Soms reageert je lichaam na een moeilijke periode met blessures niet helemaal zoals je wil. Ik ga nu naar huis en neem de tijd om nieuwe doelen te stellen."

Zijn opgave in de Tour past in het tegenvallende seizoen van Kelderman. De Amersfoorter brak eind maart in de Ronde van Catalonië zijn nekwervel en sleutelbeen en miste daardoor de Giro d'Italia. Hij begon al niet geheel fit aan de Tour.

Kelderman reed negende grote ronde

Team Sunweb-ploegleider Aike Visbeek baalt van de opgave van Kelderman. "Het doet pijn om hem naar huis te zien gaan, maar zijn gezondheid staat voorop", zegt hij. "Na zijn zware crash in Catalonië heeft hij twee goede Tour-weken gehad. Nu kan hij rusten en zich focussen op zijn volgende koersen."

Kelderman was bezig aan zijn negende grote ronde en zijn derde Ronde van Frankrijk. Een vierde plek in het eindklassement van de Vuelta a España van twee jaar geleden is zijn beste prestatie.

Na Patrick Bevin, Nicolas Edet, Tejay van Garderen, Christophe Laporte, Alessandro De Marchi, Rick Zabel, Niki Terpstra, Jasper Philipsen, Giacomo Nizzolo, Rohan Dennis, Wout van Aert en Maximilian Schachmann is Kelderman de dertiende uitvaller in deze Tour.

De rest van het Tour-peloton gaat na de rustdag van maandag de laatste Tour-week in. Met nog zes etappes te gaan is Julian Alaphilippe de geletruidrager. De top drie wordt gecompleteerd door Geraint Thomas (+1.35) en Steven Kruijswijk (+1.47).