Jumbo-Visma was zondag ondanks het tijdverlies van Steven Kruijswijk op een aantal concurrenten overwegend positief over de vijftiende etappe van de Tour de France.

"We hebben een paar barstjes gezien bij Julian Alaphilippe", verwoordde Jumbo-Visma-klimmer George Bennett de belangrijkste reden voor optimisme bij de Nederlandse ploeg. "We moeten in de slotweek blijven duwen en proberen te profiteren als er nog meer scheurtjes bij hem komen."

Geletruidrager Alaphilippe verloor in de laatste Pyreneeënrit voor het eerst deze Tour flink wat tijd. De Fransman gaf 1 minuut en 16 seconden toe op Thibaut Pinot, 58 seconden op Egan Bernal en 27 seconden op Geraint Thomas en Kruijswijk.

In het klassement slonk de voorsprong van Alaphilippe op nummer twee Thomas naar 1 minuut en 35 seconden. Kruijswijk staat derde op 1.47 minuten, al zag hij nummer vier Pinot wel naderen tot op drie seconden.

"Het is natuurlijk niet ideaal dat Pinot bijna een minuut heeft gepakt op 'Stevie'", stelde Bennett. "Maar ik denk dat het nog steeds een goede dag was voor ons. Ik zeg het de hele Tour al: 'Stevie' is normaal gesproken op zijn best in de slotweek."

Ploegleider Frans Maassen was ook positief gestemd na de zware bergrit. "Steven heeft onder druk gestaan, maar hij heeft zich goed herpakt. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. De laatste week wordt enorm spannend, maar Steven staat er goed voor en laat zien dat hij nog heel goed is."

'We moesten vroeg het initiatief nemen'

De ploeggenoten van Kruijswijk maakten zondag wederom een sterke indruk, al was het optreden van Jumbo-Visma minder dominant dan zaterdag op de Tourmalet. Dat kwam vooral doordat Laurens De Plus en George Bennett al op de voorlaatste klim op kop werden gezet na een vroege aanval van Mikel Landa, de nummer zeven van het klassement.

"Ik denk dat we wederom allemaal een goede dag hadden, maar het zag er minder indrukwekkend uit doordat we vandaag al op een kilometer of 40 van de streep het initiatief namen in plaats van in de laatste paar kilometer", aldus Bennett.

Volgens de Nieuw-Zeelander moest Jumbo-Visma wel reageren op de aanval van Landa. "Hij dwong ons om wat te doen. In een ideale wereld zou ik achter de hand worden gehouden om op het laatste deel van de slotklim het verschil te maken, maar Landa is gevaarlijk voor het klassement en de andere teams keken naar ons omdat we nog met meerdere renners zaten."

"Zodra we het initiatief namen, konden we er moeilijk mee stoppen. Dat zorgde er wel voor dat ik al vol gas reed nog voordat de slotklim begon. Hopelijk worden we in de volgende bergrit niet gedwongen om al zo vroeg op kop te rijden", zei Bennett, die op de slotklim al vrij snel moest lossen.

De renners krijgen maandag een rustdag. De beslissing in de Tour valt normaal gesproken in het drieluik in de Alpen op donderdag, vrijdag en zaterdag.