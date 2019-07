Geraint Thomas is blij dat hij zich zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France herstelde van zijn mindere dag in rit veertien, maar de titelverdediger baalt dat hij door een gecompliceerde tactische situatie flink wat tijd verloor op Thibaut Pinot.

De 33-jarige Thomas kon niet direct mee toen Pinot aanviel op 6 kilometer van de top van de Prat d'Albis, de slotklim van de laatste Pyreneeënrit. Ploegmaat Egan Bernal dook wel in het wiel van de Fransman, waardoor Thomas gevangen kwam te zitten.

De Welshman liet in eerste instantie teamgenoot Wout Poels tempo maken, maar de twee renners van Team INEOS gingen van kop af toen geletruidrager Julian Alaphilippe terugzakte in hun groepje.

"We wilden Alaphilippe natuurlijk niet in ons wiel naar Egan brengen, maar daardoor zat ik eigenlijk vast achter hem en dat is zonde", zei Thomas na de finish. "Het was tactisch gezien een moeilijke finale. Ik wilde wel aanvallen en had ook de benen om dat te doen, maar ik moest nu een paar kilometer wachten."

Uiteindelijk versnelde Thomas pas op anderhalve kilometer van de streep. Alaphilippe kon niet mee en verloor 27 seconden, maar de Tour-winnaar van vorig jaar gaf zelf op de streep 49 seconden toe op Pinot.

"Misschien had ik eerder weg moeten springen bij Alaphilippe", aldus Thomas. "Het is natuurlijk niet ideaal dat ik zoveel tijd verloren heb op Pinot, maar het positieve is dat ik vandaag weer het goede gevoel terug had. Ik sta er nog steeds goed voor en heb er vertrouwen in dat ik alleen maar sterker ga worden. Ik kijk uit naar de Alpen."

'Pinot kan nu ook aan de eindzege denken'

Team INEOS-ploegleder Nicolas Portal hield vooral een goed gevoel over aan de laatste etappe voor de tweede rustdag. Zijn kopmannen Thomas (tweede op 1 minuut en 35 seconden van Alaphilippe) en Bernal (vijfde op 2.02) hebben beiden nog zicht op de eindzege.

"Het was een intense strijd en dat zal zo blijven", zei de Fransman. "Onze positie is nog steeds perfect. We kunnen tactisch gaan spelen met onze twee kopmannen, we hebben twee kaarten om te spelen. Misschien kunnen we op die manier druk zetten op Alaphilippe en Pinot."

Portal stelde bij de teambus in Foix dat zijn renners steeds sterker lijken te worden. "Onze kopmannen rijden stabiel, afgezien van de mindere dag van Thomas op zaterdag. En vandaag zaten we aan de voet van de slotklim nog met vijf man in de groep met favorieten, dus het team wordt ook beter. Dat is bemoedigend."

De ploegleider erkende dat de strijd tot Parijs zeer spannend zal worden, met de top zes binnen iets meer dan twee minuten van elkaar. "Alle renners die hoog in het klassement staan, zijn gevaarlijk. Tot zondag leek het vooral om Alaphilippe te gaan, en hij heeft nog steeds het geel. Vandaag was Pinot heel sterk, hij moet ook aanvallen om het podium te halen. En nu gaat hij misschien wel aan de eindzege denken."

Thomas verwacht dat het een "mentaal spelletje" wordt in de zware slotweek. "Iedereen is sterk en iedereen is moe. Je moet dat zoveel mogelijk proberen te blokken en nog een week doorbijten."