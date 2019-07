Wilco Kelderman stapt dinsdag normaal gesproken niet meer op voor de zestiende etappe in de Tour de France. De renner van Team Sunweb heeft te veel last van zijn rug om de belangrijkste ronde van het jaar voort te zetten.

De gehavende Kelderman speelde zondag in de laatste Pyreneeënrit geen rol van betekenis. Hij kwam als 132e renner over de finish in Foix op ruim 30 minuten achterstand van ritwinnaar Simon Yates.

"Het is waardeloos met mijn rug, dus dat betekent waarschijnlijk afstappen", bekende Kelderman na de bergrit. "Daar dacht ik vandaag al aan, maar toen was ik al zo ver in de etappe dat ik toch ben doorgereden. Ik kom niet vooruit, dus het heeft geen zin om verder te gaan."

"Als ik boven de 300 watt moet trappen, heb ik geen power meer in mijn benen", vervolgde de renner van Team Sunweb. "Aan de rustdag heb ik denk ik niet veel. Ik kan beter rust nemen en me op de Vuelta a España gaan richten. Ik was op de eerste dag nog optimistisch, maar de situatie kan snel veranderen."

De 28-jarige Kelderman kent sowieso geen gelukkig seizoen. Hij brak in de Ronde van Catalonië zijn nekwervel en sleutelbeen en moest daardoor een streep zetten door de Giro d'Italia. Kelderman maakte in de Ronde van Zwitserland zijn rentree, maar begon begin deze maand niet topfit aan de Tour.

Kelderman is bezig aan zijn negende grote ronde en zijn derde Tour de France. Zijn beste eindresultaat in een grote ronde is zijn vierde plek in de Vuelta a España van 2017.