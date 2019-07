Thibaut Pinot geniet met volle teugen van de manier waarop hij zich zondag terugvocht in de top van het algemeen klassement in de Tour de France. De Fransman ging er alleen vandoor op de slotklim van de vijftiende etappe en pakte veel tijd op zijn belangrijkste concurrenten.

Pinot plaatste op zo'n 6 kilometer van de meet een aanval en schudde onder anderen Geraint Thomas en Steven Kruijswijk van zich af. Geletruidrager Julian Alaphilippe kon in eerste instantie wel mee, maar zakte daarna alsnog ver terug.

Door zijn sterke slotkilometers wierp Pinot zich weer op als een van de kandidaten voor de eindzege, nadat hij vorige week nog kostbare tijd verloor in de waaierrit voor de eerste rustdag. De kopman van Groupama-FDJ staat nog maar 3 seconden achter nummer drie Kruijswijk, vijftien achter Thomas en 1.50 minuut achter Alaphilippe.

"We kunnen ons weer gaan richten op het algemeen klassement", zei een tevreden Pinot in gesprek met Eurosport. "Als je goede benen hebt, moet je daarvan genieten. En dat hebben we vandaag gedaan. We moeten nu op deze voet verder, want de moeilijkste etappes in de Alpen moeten nog komen."

Thibaut Pinot won zaterdag de veertiende etappe. (Foto: Pro Shots)

'We tonen aan een offensief en solide team te zijn'

Het sterke slot van Pinot in de vijftiende rit volgt op zijn etappezege van een dag eerder op de Tourmalet. De 29-jarige klimmer kwam met een voorsprong van zes seconden op Alaphilippe en Kruijswijk over de streep en pakte 36 seconden op Thomas.

Ook in de vijftiende rit was het plan van FDJ om de concurrenten op de slotklim af te schudden. "Ik had David Gaudu met me mee en hij heeft weer heel goed werk verricht. Datzelfde geldt voor Rudy Molard en Sébastien Reichenbach. We hebben weer laten zien dat we een heel offensief en solide team zijn. Dat heeft zich uitbetaald", aldus Pinot.

De Fransman doet voor de zevende keer mee aan de Tour de France en jaagt op zijn tweede podiumplek. In 2014 eindigde Pinot als derde in de Ronde van Frankrijk, nog altijd zijn beste eindresultaat in een grote ronde.