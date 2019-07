Bij Simon Yates overheerst de trots na zijn tweede etappezege in deze Tour de France. De Brit was wel bang dat hij op de slotklim nog zou worden gepasseerd door een van de favorieten.

"Ik ben trots op mezelf en mijn ploeg voor wat we vandaag hebben laten zien", zei Yates na afloop van de vijftiende etappe. "Het was van start tot finish erg zwaar, maar ik heb gekoerst zoals ik wilde."

De 26-jarige Yates maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep. Uiteindelijk bleef hij samen met de Duitser Simon Geschke over aan de voet van de slotklim. Op dat moment had het duo zo'n drie minuten voorsprong op de favorietengroep.

"Ik was bang dat ik zou worden teruggepakt, maar Geschke was een erg goede medevluchter", aldus de renner van Mitchelton-Scott. "We werkten heel goed samen, maar ik moest op een bepaald moment aanvallen en alleen verdergaan."

Yates hield uiteindelijk stand en was zo na zijn ritzege van donderdag opnieuw succesvol. Thibaut Pinot, die op de slotklim was weggesprongen uit de favorietengroep, kwam ruim een halve minuut later als tweede over de finish.

In de slotweek van de Tour worden er nog drie bergetappes verreden. Yates is dan wellicht van plan een gooi naar zijn derde ritzege te doen. "We zullen zien. Ik ben erg moe, maar er komen nog meer kansen."

Simon Yates bleef samen met Simon Geschke als laatste over van de kopgroep. (Foto: Pro Shots)

Yates maakt zich geen zorgen over broer

Zijn broer Adam Yates, die als kopman van Mitchelton-Scott voor het algemeen klassement zou gaan, kende opnieuw een slechte dag. Hij kwam op bijna 25 minuten over de finish en zakte in het klassement naar de 24e plaats.

"Adam voelde zich gisteren niet goed, maar we weten dat hij een goede renner is. Hij laat zich nog wel zien. Daar maak ik me geen zorgen over."

Maandag staat de tweede rustdag in deze Tour op het programma. Een dag later volgt een relatief vlakke etappe van en naar Nîmes.