Steven Kruijswijk erkende dat er zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France niet veel meer voor hem in zat dan de schade beperkt proberen te houden. De kopman van Jumbo-Visma kon op de slotklim niet mee met concurrenten Thibaut Pinot en Egan Bernal, die goede zaken deden in het algemeen klassement.

Kruijswijk moest net als onder anderen Team INEOS-kopman Geraint Thomas lossen toen Pinot versnelde in de slotfase van de laatste Pyreneeënrit. De Fransman pakte in totaal 55 seconden op de Nederlander en de Brit, die samen over de finish kwamen op de Prat d'Albis.

"Ik moest mezelf herpakken en heb me in de slotfase vastgebeten in het wiel van Thomas, die nog versnelde. Het was met de kop omlaag naar de streep rijden en de schade beperkt proberen te houden", zei Kruijswijk in een eerste reactie bij de NOS.

"Ik was niet slecht. Je moet elke dag weer doorkomen en de ene keer ben je beter dan de andere keer. Het is wat het is. Bij Pinot was er geen houden aan en ook Bernal was in orde. We hebben gedaan wat we konden."

Kruijswijk koestert drie tellen op Pinot

De 32-jarige Kruijswijk, die een halve minuut verloor op Bernal, staat ondanks zijn tijdverlies nog altijd derde in het algemeen klassement. Pinot staat op drie seconden van Kruijswijk en Bernal heeft vijftien tellen goed te maken op de Brabander

Julian Alaphilippe kon in eerste instantie wel met Pinot en Bernal mee op de slotklim, maar de Franse geletruidrager moest later alsnog lossen en zakte ver terug. Hij finishte op 27 seconden van Kruijswijk en Thomas en staat minder stevig aan kop van het algemeen klassement.

Alaphilippe koestert nu een voorsprong van 1.35 minuut op naaste belager Thomas. Nummer drie Kruijswijk moet nog 1 minuut en 47 seconden goedmaken op de Fransman van Deceuninck-Quick-Step.