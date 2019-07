Steven Kruijswijk erkende dat er zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France niet veel meer voor hem in zat dan de schade beperkt proberen te houden. De kopman van Jumbo-Visma kon op de slotklim niet mee met concurrenten Thibaut Pinot en Egan Bernal, die goede zaken deden in het algemeen klassement.

Kruijswijk moest net als onder anderen Team INEOS-kopman Geraint Thomas lossen toen Pinot versnelde in de slotfase van de laatste Pyreneeënrit. De Fransman pakte in totaal 55 seconden op de Nederlander en de Brit, die samen over de finish kwamen op de Prat d'Albis.

"Ik kon jammer genoeg niet met Pinot mee en daarna moest ik de schade beperkt proberen te houden. Gelukkig kon ik bij Thomas aanhaken en daarna heb ik alles gegeven tot aan de streep", zei een moegestreden Kruijswijk na de bergetappe van 185 kilometer van Limoux naar Prat d'Albis.

"Ik had op zich geen heel slechte dag. De jongens hebben superwerk gedaan, want we zaten van voren op de momenten dat we dat wilden. Pinot bleek gewoon echt te sterk. Natuurlijk ben ik niet 100 procent tevreden, maar alles staat dicht bij elkaar. Eén dag in de Tour maakt nog geen eindklassement."

Kruijswijk koestert drie tellen op Pinot

De 32-jarige Kruijswijk, die een halve minuut verloor op Bernal, staat ondanks zijn tijdverlies nog altijd derde in het algemeen klassement. Pinot staat op drie seconden van Kruijswijk en Bernal heeft vijftien tellen goed te maken op de Brabander.

Julian Alaphilippe kon in eerste instantie wel met Pinot en Bernal mee op de slotklim, maar de Franse geletruidrager moest later alsnog lossen en zakte ver terug. Hij finishte op 27 seconden van Kruijswijk en Thomas en staat minder stevig aan kop van het algemeen klassement.

"Je ziet nu al dat Pinot heel erg sterk is en daarachter zitten ook een paar gevaarlijke jongens", aldus Kruijswijk. "Ik sta er zelf ook nog goed voor, maar ik hoop dat ik komende week een stukje beter ben dan vandaag. Er komen zware dagen aan en dan zien we wel wie er als sterkste uitkomt."

Alaphilippe koestert nu een voorsprong van 1.35 minuut op naaste belager Thomas. Nummer drie Kruijswijk moet nog 1 minuut en 47 seconden goedmaken op de Fransman van Deceuninck-Quick-Step.