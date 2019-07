Steven Kruijswijk heeft zondag zijn derde plaats in het klassement van de Tour de France nipt behouden. Julian Alaphilippe blijft in het geel, maar verloor wel tijd in de door Simon Yates gewonnen vijftiende etappe.

Thibaut Pinot deed van alle klassementsrenners de beste zaken in de laatste rit in de Pyreneeën. De 29-jarige Fransman finishte in de 185 kilometer lange etappe van Limoux naar Foix als tweede en pakte tijd op al zijn concurrenten.

De renner van Groupama-FDJ klimt van de zesde naar de vierde plaats en staat nog slechts 3 seconden achter Kruijswijk, die als achtste over de finish kwam. Alaphilippe, die moest lossen op de slotklim, blijft de leider in het klassement, al ziet de Fransman van Deceuninck-Quick-Step zijn voorsprong op nummer twee Geraint Thomas (Team Ineos) slinken naar 1.35 minuten.

Ook Kruijswijk en Pinot sluipen wat dichterbij de geletruidrager. De Nederlander van Jumbo-Visma heeft een achterstand van 1.50, Pinot staat daar weer drie tellen achter. De Colombiaan Egan Bernal is op 2.02 de nummer vijf.

Voor Yates, de enige overblijver van een vroege vlucht, is het al zijn tweede ritzege deze Tour. De Engelsman, die na zijn achtste plaats in de Giro d'Italia deze Tour niet mikt op een goed klassement, schreef donderdag al de etappe naar Bagnères-de-Luchon op zijn naam.

Mollema maakt deel uit van vroege vlucht

Na een razendsnel openingsuur ontstond er een omvangrijke kopgroep van 28 man, waarbij later nog acht renners wisten aan te sluiten. Door de aanwezigheid van de Colombiaan Nairo Quintana, veertiende in het klassement op ruim zeven minuten, kregen de koplopers nooit heel veel ruimte.

Bauke Mollema, de enige Nederlander vooraan, moest afhaken toen Simon Yates op de Port de Lers (de eerste van drie beklimmingen van eerste categorie) de kopgroep uiteen liet spatten. De Nederlander werd niet veel later ook achtergelaten door het peloton en kan een goed klassement vergeten.

Ook Quintana kon aanvankelijk niet mee, maar wist vlak voor de top toch weer aan te sluiten. Dankzij het werk van zijn Movistar-ploeggenoten Andrey Amador en Marc Soler liep de voorsprong van de kopgroep, waaruit Yates en Simon Geschke waren weggesprongen, op naar vijf minuten.

Simon Yates boekt zijn tweede ritzege in de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

Pinot zorgt voor vuurwerk op slotklim

In het peloton was Enric Mas (ploeggenoot van Alaphilippe en tiende in de stand) de enige klassementsrenner die al vroeg overboord werd gegooid. Het weerhield de ploeg van de geletruidrager er niet van om het tempo samen met Jumbo-Visma hoog te houden en met een achterstand van drie minuten aan de slotklim, de twaalf kilometer lange Prat d'Albis, te beginnen.

Op de flanken van de col van eerste categorie (gemiddelde stijgingspercentage van 6,9 procent) werd de favorietengroep eerste flink uitgedund, waarna Pinot met een aanval op 6 kilometer van de streep de knuppel in het hoenderhok gooide.

In tegenstelling tot Kruijswijk en titelverdediger Geraint Thomas konden Egan Bernal en Alaphilippe volgen, maar anderhalve kilometer later begon ook de geletruidrager te kraken.

Terwijl Alaphilippe werd opgeslokt door de groep van Kruijswijk, schudde de ontketende Pinot ook Bernal van zich af. De Fransman raapte onderweg veel vluchters op, maar kon Yates niet van zijn tweede ritzege deze Tour houden.