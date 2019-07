Met Julian Alaphilippe nog altijd in de gele trui is het Tour-peloton om 12.10 uur begonnen aan de vijftiende etappe. De rit tussen Limoux en Prat d'Albis is 185 kilometer lang en gaat over vier Pyreneeëncols en de finish is bergop. In dit liveblog hoef je niets te missen.

Klik hier voor de livewidget of scroll omlaag voor het liveblog. Tour de France · Nog 145 km - Nee. Ook deze grote groep krijgt de ruimte niet, want er zaten nog wat renners bij die redelijk hoog staan in het algemeen klassement. Tour de France · Nog 146 km - We hebben nu toch een flinke groep die is vertrokken. Peter Sagan, Simon Yates, Bauke Mollema en Romain Bardet zitten in ieder geval mee. Tour de France · Nog 147 km - De nodige renners worden nu al gelost. We hebben ondertussen ook een kopgroep, maar volledig vertrokken is die nog niet. Tour de France · Tour de France · Nog 154 km - Er worden zelf wat renners gelost door het hoge tempo. Ondertussen is het nog altijd wachten op een geslaagde aanval. Tour de France · Tour de France · Nog 160 km - Nee. Ook Oss, Cosnefroy, Wisniowski en Roche krijgen niet de ruimte en worden weer ingerekend. Het spelletje begint opnieuw! Tour de France · Nog 165 km - Het viertal heeft tien tellen voorsprong op het peloton. In de grote groep zitten nog altijd een hoop renners die dolgraag in de kopgroep willen zitten. Gesponsord door: Vifit, trotse partner van Team Jumbo-Visma. Tour de France · Nog 167,5 km - Het ziet er voorlopig goed uit voor Oss, Cosnefroy, Wisniowski en Roche. Het viertal loopt uit, maar vanuit het peloton blijven de aanvallen komen. Tour de France · Nog 171,5 km - Daniel Oss (BORA), Benoît Cosnefroy (AG2R), Lukasz Wiśniowski (CCC) en Nicolas Roche (Sunweb) slaan nu wel een aardig gaatje. Het viertal rijdt door, maar de kans is groot dat er nog renners willen aansluiten. Tour de France · Nog 172 km - We hebben wat groepjes gehad met een kleine voorsprong op het peloton, maar een echte kopgroep is er nog altijd niet. De strijd duurt voort... Tour de France · Tour de France · Nog 179 km - Wie zien aanval na aanval, maar nog geen kopgroep. De vlucht van de dag heeft een aardige kans om ook te gaan strijden om de ritzege. Tour de France · Nog 183 km - Zoals verwacht krijgen we een flinke strijd om een kopgroep te vormen. Veel renners zoeken de aanval, maar een groep met vluchters hebben we nog niet. Tour de France · Start - De renners beginnen nu officieel aan de vijftiende etappe! Tour de France · Tour de France · De renners melden zich bij de start voor deze vijftiende etappe in de Tour. De rit van Limoux naar Prat d'Albis is 185 kilometer lang en de finish ligt bergop.



Julian Alaphilippe - 56.11.29 Geraint Thomas + 2.02 Steven Kruijswijk + 2.14 Egan Bernal + 3.00 Emanuel Buchmann + 3.12 Thibaut Pinot + 3.12 Rigoberto Urán + 4.24 Jakob Fuglsang + 5.22 Alejandro Valverde + 5.27 Enric Mas + 5.38 Dit is de top van het algemeen klassement na veertien etappes: Tour de France · Hoe zijn de truien verdeeld vandaag?



Wout van Aert ligt nog altijd in het ziekenhuis na zijn harde val in de tijdrit van vrijdag in de Tour de France. De Belg mag waarschijnlijk morgen het ziekenhuis verlaten, maar het zal nog wel even duren voordat hij kan fietsen. "De dokter zei dat het een paar dagen zou duren voordat ik weer goed zou kunnen lopen en twee maanden tot ik weer kan fietsen. Ik hoop dat hij lichtjes overdreven heeft, want ik ben niet van plan om twee maanden van mijn fiets te blijven", zegt Van Aert met een glimlach tegen Velon. Tour de France · Ploeggenoten Movistar wisten niet dat Quintana slechte dag had

Julian Alaphilippe blijft zelf volhouden dat hij geen idee heeft of hij de gele trui naar Parijs kan brengen. Maar bij Jumbo-Visma, de ploeg van nummer drie Steven Kruijswijk, hebben ze na het sterke optreden van de Fransman zaterdag op de Tourmalet weinig twijfels over de geletruidrager. "Ik denk dat Alaphilippe de grote favoriet is voor de Tour-zege", zegt Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann. "Hij heeft misschien niet de allersterkste ploeg, maar hij staat ruim twee minuten voor in het klassement. Voorlopig gaat hij die gele trui niet afgeven." (1/2) Tour de France · Op basis van gisteren lijkt Jumbo-Visma de ploeg die het Alaphilippe het moeilijkst kan gaan maken, want het Nederlandse team had met Kruijswijk, George Bennett en Laurens De Plus tot 2,5 kilometer van de streep nog drie renners in de groep met favorieten. "Andere ploegen zullen nu vast naar ons gaan kijken", zegt Kruijswijk. "Maar wij moeten het op dezelfde manier slim blijven spelen en onze kans afwachten." Niermann: "Het grote doel van 'Stevie' is om het podium te halen in Parijs en daar doen we zeker voor mee. De Tour winnen is misschien nog een beetje te hoog gegrepen. Als ik nu naar Alaphilippe kijk, zie ik niet dat we hem er een-twee-drie afrijden." (2/2) Tour de France ·



