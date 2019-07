Met Julian Alaphilippe nog altijd in de gele trui is het Tour-peloton om 12.10 uur begonnen aan de vijftiende etappe. De rit tussen Limoux en Prat d'Albis is 185 kilometer lang en gaat over vier Pyreneeëncols en de finish is bergop. In dit liveblog hoef je niets te missen.

Goedemiddag! Mijn naam is Jeroen van Barneveld en in dit liveblog houden we je op de hoogte van de vijftiende etappe in de Tour de France!



Tour de France

Vijftiende rit

Bergetappe

Renners onderweg

Finish rond 17.00 uur

Tour de France · Nog 34 km - De koplopers gaan in dalende lijn op weg naar de Prat d'Albis, de slotklim van de dag. Mikel Landa krijgt in de afdaling steun van zijn ploeggenoot Marc Soler, die zich uit de achtervolgende groep heeft laten terugzakken. De Spanjaarden rijden een halve minuut voor op de groep met favorieten. Tour de France · Nog 36 km - Laurens De Plus komt als eerste renner uit de groep met favorieten boven op de Mur de Péguère. Steven Kruijswijk rijdt trouw in zijn wiel. George Bennett hangt daarentegen aan het elastiek. Tour de France · Nog 38 km - Koploper Simon Geschke bereikt als eerste de top van de Mur de Péguère. Adam Yates rijdt op een kleine achterstand van de Duitser.



Simon Geschke (tien punten) Adam Yates (acht punten) Romain Bardet (zes punten) Sebastien Reichenbach (vier punten) - Koploper Simon Geschke bereikt als eerste de top van de Mur de Péguère. Adam Yates rijdt op een kleine achterstand van de Duitser. Tour de France · Nog 38,7 km - De koplopers zijn bijna op de top van de steile Mur de Péguère en rijden nu zelfs door de mist. Mur de Péguère mag met recht een col uit het hooggebergte genoemd worden. Tour de France · Nog 39,4 km - Het is dus het Nederlandse Jumbo-Visma dat de dans leidt in de groep met favorieten. Laurens De Plus stoempt op kop op zijn pedalen, met kopman Steven Kruijswijk in zijn kielzog. George Bennett zit er ook nog bij. Tour de France · Nog 39,7 km - David Gaudu hijst de witte vlag. De belangrijkste helper van Thibaut Pinot, die gisteren nog lang beulswerk verrichte op de Tourmalet, kan het hoge tempo van Jumbo-Visma niet volgen. Tour de France · Nog 40,4 km - Op de steile stroken van de Mur de Péguère lost de ene na de andere renner uit de groep met favorieten. Landa en Fuglsang schudden flink aan de boom met hun aanval. Tour de France · Nog 40,5 km - We rijden even over een stuk van 18 procent en dat zorgt ervoor dat nu veel renners moeten lossen. Landa trekt ten aanval vanuit het peloton en krijgt Fuglsang met zich mee, maar de verschillen zijn nog klein. Tour de France · Nog 41 km - Deceuninck-Quick Step krijgt hulp van Astana in de achtervolging op de kopgroep. De achterstand van het peloton, dat stevig uitdunt, bedraagt nog altijd een kleine vier minuten. Tour de France · Nog 41 km - Geschke vergroot zijn marge op de achtervolgers: 36 tellen. Uit die achtervolgende groep moeten nu ook mensen lossen, terwijl Alaphilippe in het peloton ook steeds meer knechten verliest. Tour de France · Nog 42 km - Quick-Step geeft nu toch flink gas in het peloton en dat zorgt ervoor dat veel renners moeten lossen. De slachtoffers zijn, op Mas na, nog geen grote namen uit de top van het klassement. Tour de France · Nog 43 km - Simon Geschke trekt door en gaat nu alleen aan de leiding. Hij pakt 21 tellen op zijn medevluchters. Het peloton volgt op 3.37. Tour de France · Nog 44 km - Bernard springt weg uit de kopgroep en krijgt direct de rest met zich mee. Het peloton loopt inmiddels wel in: 3.55. Tour de France · Nog 45 km - Mollema moet nu zelf lossen uit het peloton, op de tweede beklimming van de eerste categorie. Tour de France · Nog 46 km - De renners gaan weer klimmen (nog 8 kilometer). Het is wachten tot er weer vuurwerk komt vanuit de kopgroep. Het peloton volgt op 4.22. Tour de France · Nog 47 km - Inmiddels gaat het ook regenen. De voorsprong van de 21 man aan de leiding loopt iets terug: 4.42. Tour de France · Nog 48 km - Na deze afdaling gaan de renners weer snel klimmen. De Mur de Péguère is de volgende col van de eerste categorie. De finish ligt op de top van de Foix Prat d'Albis (ook eerste categorie). Tour de France · Nog 50 km - We naderen de slotfase van deze etappe!



Wat is de huidige situatie? Een kopgroep van 21 man (zonder Nederlanders) heeft een voorsprong van vijf minuten op het peloton. Kruijswijk zit in het peloton met de andere mannen uit de top van het klassement. Dat geldt niet voor Enric Mas, de nummer tien. Hij is gelost en rijdt op grote achterstand. Tour de France · Nog 54 km - Het gaat hard in de afdaling. Movistar zit met drie man in de kopgroep en houdt het tempo hoog. Het peloton volgt op een kleine vijf minuten. Tour de France · Tour de France · Nog 60,5 km - Mollema wordt inmiddels opgeslokt door het peloton. Tour de France · Nog 62 km - Er keren ook weer wat renners terug in het peloton die gelost waren. Het is nog niet duidelijk of dat ook geldt voor Mas, de nummer tien van het klassement. Steven Kruijswijk zit overigens wel gewoon in het peloton, net als geletruidrager Alaphilippe. Tour de France · Nog 64 km - Bardet komt als eerste boven op de Port de Lers, de eerste van drie cols van de eerste categorie vandaag. De kopgroep van 21 gaat beginnen aan de afdaling. Tour de France · Nog 65 km - 21 renners nu in de kopgroep: Quintana, Daniel Martin, Kreuziger, Guillaume Martin, Lutsenko, Molard, Bardet, Reichenbach, Roche, Soler, Herrada, Ciccone, Bernard, Bilbao, Woods, Amador, Fraile, Kämna, Simon Yates, Gallopin en Geschke. Ze hebben 5.19 op het peloton. Mollema zit daar dus nog tussen. Tour de France · Nog 65,5 km - Quintana sluit toch weer aan bij de kopgroep met wat andere renners. De groep vooraan groeit naar dik twintig renners. Mollema zit er nog altijd niet bij. Het peloton volgt op 5.15. Tour de France · Tour de France · Nog 67 km - Op een wat vlakker stuk komt Daniel Martin weer terug. De kopgroep is nu vijftien renners sterk. Mollema werd al eerder gelost en rijdt dus in een achtervolgende groep. In het peloton (op 4.50) controleert Quick-Step nog altijd. Tour de France · Nog 67,5 km - Gallopin moet weer lossen uit de kopgroep. Ook Daniel Martin moet passen en zo telt de kopgroep nog veertien renners. Tour de France · Nog 68 km - Rudy Molard, Sébastien Reichenbach (FDJ), Alexey Lutsenko, Omar Fraile (Astana), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Lennard Kämna, Nicholas Roche (Sunweb), Jesús Herrada (Cofidis), Romain Bardet, Tony Gallopin (AG2R), Dan Martin (UAE Team Emirates), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Roman Kreuziger (Dimension Data), Andrey Amador (Movistar), Michael Woods (EF Education First) en Guillaume Martin (Wanty) zijn nu de zestien renners in de kopgroep. Een achtervolgende groep rijdt op twintig tellen en het peloton op dik vier minuten. Tour de France · Tour de France · Wat is de huidige situatie? We hebben een kopgroep van ongeveer twaalf renners met een voorsprong van 26 tellen op een achtervolgende groep (met Mollema) en vier minuten op het peloton. Mas, de nummer tien van het algemeen klassement, moest al lossen uit het peloton. Tour de France · Nog 70 km - De kopgroep wordt toch weer een stukje groter, want na de aanval van Yates is het iets stilgevallen. Mannen als Bardet, Daniel Martin en Gallopin sluiten aan. Tour de France · Nog 72 km - Bardet en Amador sluiten aan bij een achtervolgende groep, waarin ook Quintana zit. Die groep rijdt op 26 tellen van de vijf leiders. Tour de France · Nog 72,5 km - Ook Quintana zit dus niet meer in de kopgroep. In het peloton lost inmiddels Enric Mas, de nummer tien van het algemeen klassement. De Spanjaard zit bij Peter Sagan en dat is toch geen goed teken voor de nummer twee van de afgelopen Vuelta. Tour de France · Tour de France · Nog 73 km - De versnelling van Yates levert dus een hoop slachtoffers op. We hebben nu Yates, Reichenbach, Molard, Roche en Lutsenko in de voorste groep. Tour de France · Nog 73,5 km - Yates krijgt vooraan gezelschap van twee mannen van FDJ. Ook Mollema is gelost. Tour de France · Nog 74 km - Simon Yates versnelt en gaat nu alleen aan de leiding. De groep vooraan is ongeveer gehalveerd. Ook Nibali moet passen. Tour de France · Nog 75 km - De kopgroep is inmiddels begonnen aan de eerste van drie cols van de eerste categorie. De nodige renners moeten al lossen, waardoor de groep vooraan kleiner wordt. Tour de France · Nog 80 km - Nog even alle namen uit de kopgroep:



Quintana, Mollema, Daniel Martin, Kreuziger, Guillaume Martin, Konrad, Lutsenko, Molard, Bardet, Reichenbach, Roche, Soler, Herrada, Ciccone, Nibali, Bernard, Bilbao, Woods, Zakarin, Amador, Fraile, Kämna, Simon Yates, Tratnik, Gallopin, Geschke, Caruso, Moinard, Frank, Matthews, Sicard, Périchon, Politt, Bouet, Perez en Grøndahl Jansen.



Deze 36 renners hebben een voorsprong van 3.36 op het peloton. Er zitten de nodige mannen met klassementsambities voorin, waardoor ze geen enorme marge krijgen. In het peloton rijdt de ploeg van Alaphilippe op kop. Tour de France · Nog 85 km - De voorsprong van de 36 leiders loopt nu wel wat op. Het peloton volgt op een kleine drie minuten, maar de vraag is of de grote groep vooraan meer zal krijgen. Tour de France · Nog 90 km - Matthews komt als eerste over de streep bij de tussensprint en pakt twintig punten voor de groene trui, maar zijn achterstand op leider Sagan is al meer dan negentig punten. De renners krijgen in deze etappe nog drie cols van de eerste categorie met finish bergop. Tour de France · Nog 99 km - In het peloton is er inmiddels wat tijd voor eten en drinken, al kan de grote groep niet volledig gas terugnemen. Met namen als Quintana in de kopgroep kan het gat niet heel groot worden. Daarom hebben de 36 leiders nog 2.33 voorsprong. Tour de France · Nog 105 km - Ineos, Deceuninck-Quick-Step en Lotto-Soudal zijn de enige ploegen zonder renner in de kopgroep. De ploeg van Alaphilippe neemt het peloton bij de hand. De kopgroep, met Mollema als enige Nederlander, heeft 2.35 voorsprong te pakken. Tour de France · Met Quintana, Mollema, Bardet, Nibali, Simon Yates en Daniel Martin zitten toch de nodige grote namen in de kopgroep van 36 renners. Het lijkt er niet op dat ze volledig de ruimte gaan krijgen, want Quintana staat op zeven minuten van klassementsleider Alaphilippe. De voorsprong is nu ongeveer 2.30. Tour de France · Nog 116 km - Mathias Frank, Michael Matthews, Romain Sicard, Pierre-Luc Périchon, Nils Politt, Maxime Bouet, Anthony Perez en ook Amund Grøndahl Jansen van Team Jumbo-Visma sluiten toch aan bij de kopgroep. De tijdswaarneming klopte niet helemaal en de acht renners hebben het gat in de afdaling gedicht. Zo hebben we een kopgroep van 36 renners! Tour de France · Nog 117 km - De groep met achtervolgers lijkt niet bij de kopgroep te komen, want het gat wordt groter: 41 tellen. Het peloton, met Quick-Step op kop, rijdt nu op 2.50 van de 28 leiders.