Wout van Aert kan vermoedelijk over twee maanden weer op de fiets stappen. De renner van Jumbo-Visma hoopt maandag het ziekenhuis is Pau te verlaten, nadat hij vrijdag tijdens de tijdrit op nare wijze ten val kwam.

"De dokter heeft gezegd dat het een paar dagen gaat duren voordat ik normaal kan lopen", zegt Van Aert op de site van zijn ploeg. "Na vijftien dagen moet de wond goed gehecht zijn. Het duurt twee maanden voordat ik weer kan fietsen."

De 24-jarige Belg denkt voorzichtig aan een snellere rentree. "Ik hoop dat de dokter lichtjes overdreven heeft, want ik ben niet van plan om twee maanden van mijn fiets af te blijven."

Van Aert kwam in de tijdrit ten val toen hij een bocht te strak aansneed en een dranghek raakte. Een punt van dat hek stak in zijn heup en veroorzaakte een gapende wond.

"Er zitten nu kleine buisjes in de hechtingen om het wondvocht eruit te laten lopen. Die gaan er maandag misschien uit. Dan gaan we 's middags kijken of de wond voldoende genezen is om ziekenhuis te verlaten", zei de winnaar van de tiende etappe in de Tour.

"Volgende week gaan we naar een arts in België of Nederland voor verder onderzoek. Dan zullen we een plan maken om zo snel mogelijk te revalideren."

Vanuit het ziekenhuis volgt Van Aert de Tour op de voet. Zaterdag hield hij Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann via WhatsApp op de hoogte van het koersverloop, toen de televisieverbinding in de ploegleiderswagen dienst weigerde.

"Ik denk dat Wout zijn entertainment vandaag wel gehad heeft", zei Niermann na de etappe. "Dat had hij ook nodig, denk ik. Ik heb hem vrijdagavond nog bezocht. Hij ligt in een mooi Frans ziekenhuis met een klein bedje, dus hij moet wel een beetje afleiding hebben."

Van Aert hoopt dat veldritseizoen niet in gevaar komt

Van Aert zou na de Tour begin augustus de Prudential Ride in Londen rijden, maar door zijn blessure moet hij die koers aan zich voorbij laten gaan.

Eventuele deelname aan de WK in Yorkshire in september is ook uitgesloten. Van Aert twijfelde vanwege het veldritseizoen sowieso al of de WK wel in zijn programma paste, al leek bondscoach Rik Verbrugghe van plan om de jonge renner over te willen halen.

"Ik moet goed naar mijn lichaam luisteren en denk dat ik een goed beeld van de revalidatie heb als ik terug in België ben", aldus de drievoudig wereldkampioen veldrijden.

"Ik hoop dat het veldritseizoen niet in gevaar komt. Het is alleen die wond en de spieren die geraakt zijn. Het is een wonder dat ik geen breuken of iets anders ernstigs heb."

"Zodra ik weer kan fietsen, wil ik snel weer conditie opbouwen. Het is nu nog wat vroeg om het allemaal goed te bekijken."

Van Aert mist wel het begin van het veldritseizoen. Op 8 september is mer de Brico Cross in Eeklo de eerste koers van het seizoen. Zes dagen later staat in het Amerikaanse Iowa de eerste wereldbekerwedstrijd op het programma.