Lange tijd had niemand bij de Movistar-ploeg zaterdag door dat Nairo Quintana een slechte dag had. De Colombiaan moest al vroeg lossen op de Tourmalet, terwijl zijn ploeggenoten veel werk voor hem hadden gedaan.

"Als we hadden geweten dat hij een slechte dag had, dan hadden we nooit zo hard gereden", zei Eusebio Unzué, ploegleider van Movistar tegen Cyclingnews. Andrey Amador en Marc Soler van de Spaanse ploeg reden tientallen kilometers een strak tempo op kop van het peloton.

Totdat Quintana op zo'n 10 kilometer van de streep plotseling moest lossen. De Colombiaan, die in 2013 en 2015 tweede werd in de Tour, verloor ruim drie minuten op etappewinnaar Thibaut Pinot en veel andere klassementsrenners.

"Dit was de eerste echt zware rit in het hooggebergte. Onze strategie was om er een harde koers van te maken, zodat we goed konden zien hoe iedereen ervoor staat. Dat weten we nu in ieder geval", zei Unzué met gevoel voor ironie.

Landa wil voor podiumplek gaan

Met Mikel Landa (zesde op 14 seconden) en Alejandro Valverde (twaalfde op 58 seconden) hield Movistar twee renners over in de voorste groep.

"Ik voelde me goed, maar de laatste 5 kilometer reed ik echt in het rood", zei Landa. "Maar ik merkte ook dat iedereen niet meer zo sterk is als in het begin van de Tour. Ik hoop dat ik nog voor het podium kan gaan."

Quintana hoopt dat het voor hem bij een slechte dag blijft. "Hopelijk is de etappe van zondag beter voor mij. Daarna hebben we weer een rustdag en kunnen we in de Alpen weer de strijd aangaan."

De etappe van zondag van 185 kilometer tussen Limoux en Prat d'Albis begint om 12.10 uur en finisht vermoedelijk tussen 17.05 en 17.45. Onderweg komen de renners vier beklimmingen tegen. De eindstreep ligt boven op een col van eerste categorie.