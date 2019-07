Julian Alaphilippe blijft zelf volhouden dat hij geen idee heeft of hij de gele trui naar Parijs kan brengen. Maar bij Jumbo-Visma, de ploeg van nummer drie Steven Kruijswijk, hebben ze na het sterke optreden van de Fransman zaterdag op de Tourmalet weinig twijfels over de geletruidrager.

"Ik denk dat Alaphilippe de grote favoriet is voor de Tour-zege", zegt Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann. "Hij heeft misschien niet de allersterkste ploeg, maar hij staat ruim twee minuten voor in het klassement. Voorlopig gaat hij die gele trui niet afgeven."

De 27-jarige Alaphilippe begon de Tour de France als kanshebber voor ritzeges en het bergklassement, niet voor de eindzege. Maar de renner van Deceuninck-Quick Step doorstond zaterdag met een tweede plek achter landgenoot Thibaut Pinot ook de grote test bij de eerste aankomst bergop in de Pyreneeën.

In de algemene rangschikking heeft de nummer 33 van de Tour van vorig jaar nu twee minuten en twee seconden voorsprong op titelverdediger Geraint Thomas, die tweede staat.

Alaphilippe benadrukt al dagen dat hij het dag voor dag bekijkt, dat hij de gele trui zo lang mogelijk wil behouden en dat er nog veel kan veranderen tot Parijs. Maar hij leek zaterdag op zijn persconferentie ook voor het eerst echt te dromen van de eindzege. "Hoe dichter we bij Parijs komen, hoe vaker ik mezelf de vraag zal stellen of ik dit kan volhouden."

'Alaphilippe lijkt voorlopig geen terugslag te krijgen'

De vraag voor de concurrentie is vooral: hoe gaan ze deze Alaphilippe in topvorm lossen? "Ik denk dat dat kan door er een heel harde en slopende koers van te maken", aldus Niermann. "Hopelijk krijgt hij nog een keer een terugslag, maar momenteel ziet het er niet naar uit dat dat gaat gebeuren."

Mogelijk kunnen rivalen gebruikmaken van het feit dat de ploeg van Alaphilippe niet specifiek gebouwd is om voor het klassement te rijden, al kan de geletruidrager met de Belg Dries Devenyns en de Spanjaard Enric Mas, de nummer twee van de Vuelta die eigenlijk de klassementsrenner van Deceuninck-Quick Step was, wel rekenen op twee goede klimmers.

"De verhoudingen tussen Mas en Alaphilippe zijn nu duidelijk", doelt Niermann op het tijdverlies van Mas (bijna drie minuten) in de rit naar de Tourmalet. "Dus eigenlijk heeft Alaphilippe er zaterdag een heel sterke knecht bij gekregen. Devenyns was ook goed, dus het is niet zo dat Alaphilippe er alleen voor staat."

De Fransman lijkt bovendien te begrijpen dat hij als geletruidrager alle steun kan gebruiken, want het had er alle schijn van dat hij zaterdag de ritzege aan Pinot gunde. "Hij weet dat hij vrienden moet maken, dat hij niet elke rit hoeft te winnen en dat hij nog van andere ploegen zoals Groupama-FDJ (de ploeg van Pinot, red.) gaat profiteren", aldus Niermann.

'Andere ploegen zullen naar ons gaan kijken'

Op basis van de rit van zaterdag lijkt Jumbo-Visma de ploeg die het Alaphilippe het moeilijkst kan gaan maken, want het Nederlandse team had met Kruijswijk, George Bennett en Laurens De Plus tot 2,5 kilometer van de streep nog drie renners in de groep met favorieten.

"Andere ploegen zullen nu vast naar ons gaan kijken", zegt Kruijswijk, die een achterstand van 2.14 minuten op het geel heeft. "Maar wij moeten het op dezelfde manier slim blijven spelen en onze kans afwachten."

Niermann: "Als het nodig is, zullen we het heft in handen nemen. Het grote doel van 'Stevie' is om het podium te halen in Parijs en daar doen we zeker voor mee. De Tour winnen is misschien nog een beetje te hoog gegrepen. Als ik nu naar Alaphilippe kijk, zie ik niet dat we hem er een-twee-drie afrijden."

De Tour gaat zondag verder met nog een zware Pyreneeënrit (Limoux-Prat d'Albis over 185 kilometer). In de laatste 80 kilometer moeten de renners over drie cols van de eerste categorie. De streep ligt op de top van een klim van 11,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,9 procent.

De vijftiende etappe start om 12.10 uur en de finish wordt verwacht tussen 17.05 uur en 17.45 uur.