Bauke Mollema is niet meer van plan om zich op het algemeen klassement te richten in de Tour de France. De Groninger moest zaterdag in een zware bergetappe al vroeg lossen op de Col du Tourmalet.

"Het was een lastige bergrit en sowieso geen goede dag voor ons", zei de 32-jarige Mollema na afloop van de veertiende rit. "Richie (Porte, red.) verloor zo'n twee minuten, dus dat is jammer."

"Ik probeerde om in de top tien van het klassement te komen en dat is voor mij nu wel voorbij", concludeerde de renner van Trek-Segafredo. "Maar dat brengt wel weer kansen met zich mee om in een ontsnapping mee te gaan."

Mollema passeerde op meer dan drieënhalve minuut van ritwinnaar Thibaut Pinot de finish. Hij had de groep met favorieten aan het begin van de Tourmalet nog wel in het vizier, maar hij kon niet meer aanhaken.

"De eerste paar kilometer zat ik nog vlak achter het groepje", beschreef hij de finale. "Ik probeerde nog terug te komen, maar dat zat er niet in. De laatste paar kilometer merkte ik al dat het beste eraf was en dat het tijdsverschil steeds verder opliep."

'Ik voelde het op de eerste col al aankomen'

Op de Col du Soulor, een beklimming van de eerste categorie halverwege de etappe, merkte Mollema al dat een goed klassement er niet meer inzat.

"Ik voelde het op de eerste col al een beetje aankomen, want toen zat ik al behoorlijk op mijn limiet. Jammer dat er niet meer inzat, maar er komen nog een paar mooie bergetappes aan."

Door zijn mindere dag heeft Mollema in het klassement nu ruim negen minuten achterstand op geletruidrager Julian Alaphilippe en bezet hij de vijftiende plek. Zijn kopman Richie Porte liep ruim twee minuten achterstand op en staat in het klassement nu twaalfde.

"Richie verloor ook tijd, maar hij is nog wel strijdvaardig om zich terug te vechten in de top tien. Dus dat wordt ons doel voor de komende etappes", besloot Mollema.

Zondag staat er opnieuw een rit door de Pyreneeën op het programma. De rit voert van Limoux naar Foix, waar wederom bergop wordt gefinisht. Onderweg staan nog drie beklimmingen op het programma.