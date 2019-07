Julian Alaphilippe heeft zichzelf zaterdag opnieuw verbaasd in de zware bergetappe naar de Col du Tourmalet. De Fransman behield zijn gele trui en verstevigde zelfs zijn leidende positie in het algemeen klassement.

"Het is echt ongelooflijk", jubelde Alaphilippe na afloop van de veertiende etappe. "Op de laatste klim zag ik in de finale alleen nog sterke renners om me heen, maar iedereen had het lastig."

De geletruidrager kwam in de zware bergrit geen moment in de problemen en bleef tot de finish bij de groep met favorieten. Uiteindelijk moest hij alleen zijn landgenoot Thibaut Pinot voor zich dulden. Steven Kruijswijk kwam als derde over de finish.

"Iedereen verwachtte vandaag een grote strijd en op de eerste beklimming lag het tempo erg hoog. Movistar gaf flink gas in de laatste kilometers en daarna was het voluit tot aan de finish."

'Ik wilde nog voluit voor de ritzege gaan'

Op de Tourmalet zag Alaphilippe verschillende concurrenten lossen, onder wie titelverdediger Geraint Thomas. Zelf behoorde hij wel tot het overgebleven groepje dat streed om de ritzege.

"Op het einde was ik al blij dat ik het geel kon behouden, maar toen ik de finish zag, wilde ik nog voluit voor de ritzege gaan", aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step. "Maar Pinot was erg sterk en ik ben gewoon blij dat ik vooraan kon eindigen."

Vrijdag verbaasde Alaphilippe zichzelf ook al. Toen ging hij met de overwinning aan de haal in de tijdrit door de straten van Pau en verstevigde hij eveneens zijn leidende positie.

In het algemeen klassement heeft Alaphilippe nu 2.02 minuten voorsprong op nummer twee Thomas en 2.14 minuten op nummer drie Kruijswijk. Hij is vooral blij dat hij de gele trui kon vasthouden.

Zondag staat er opnieuw een zware bergetappe op het programma. Dan wacht het peloton vier beklimmingen, waarvan drie van de eerste categorie. De finish ligt eveneens op een klim van de eerste categorie.