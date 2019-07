Geraint Thomas hoopt dat zijn mindere optreden van zaterdag in de Tour de France een incident is. De titelverdediger kon in de finale op de Tourmalet verrassend niet met de besten mee.

"Ik voelde me zwak vandaag. Ik wist dat ik in de finale moest proberen om te versnellen, maar ik kon niet echt volgen toen het tempo werd opgevoerd", aldus een teleurgestelde Thomas.

"Het was op dat moment beter om mijn eigen tempo te blijven rijden en te proberen mijn verlies te beperken in plaats van mezelf op te blazen op het steilste stuk. Ik had gewoon een slechte dag."

De kopman van Team INEOS kwam als achtste over de meet op 36 seconden van ritwinnaar Thibaut Pinot. In het klassement behield hij nog wel nipt zijn tweede plek. De marge op nummer drie Steven Kruijswijk is 12 tellen.

"Dit is teleurstellend, maar het is wat het is", aldus Thomas. "Ik heb geprobeerd de schade te beperken en we zullen in de komende dagen zien of dit een incident was. Er komen nog veel ritten aan en hopelijk voel ik me morgen beter."

Poels en Van Baarle niet in paniek

De 33-jarige Welshman werd aanvankelijk geholpen door Egan Bernal, maar de talentvolle Colombiaan mocht uiteindelijk voor eigen kans gaan. Ploeggenoten Wout Poels en Dylan van Baarle zagen dat ook, maar raken niet in paniek door de situatie.

"Je wilt het liefste tijd pakken, maar zo werkt het niet altijd. Het kan gebeuren. Morgen weer een dag", relativeerde Poels, die zelf als nummer 21 over de finish kwam op de Tourmalet.

Van Baarle: "Dit was pas de eerste echte test. Het is nog ver weg, de derde week komt er nog aan. Wanneer het penibel wordt? Als we in Parijs geen geel hebben. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik ben niet zenuwachtig of zo."

Zondag wacht Thomas en de rest van het peloton opnieuw een zware bergetappe. De renners rijden van Limoux naar Prat d'Albis, leggen daarbij 185 kilometer af en komen vier pittige beklimmingen tegen.