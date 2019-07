George Bennett deed zaterdag met een grote glimlach zijn coolingdown een kilometer of vier na de top van de Tourmalet. De Nieuw-Zeelander gelooft na het sterke optreden van Jumbo-Visma en Steven Kruijswijk in de veertiende rit dat zijn kopman de Tour de France kan winnen.

"Vanochtend geloofde ik al in de podiumkansen van 'Stevie'", zei Bennett na de korte maar zware Pyreneeënrit bij de teambus. "Nu geloof ik dat het ons doel moet zijn om deze race te winnen."

Jumbo-Visma was in de etappe naar de top van de Tourmalet de sterkste ploeg in de finale. Met Bennett, de Belg Laurens De Plus en Kruijswijk had de Nederlandse formatie tot 2,5 kilometer van de streep drie renners in de selecte groep met favorieten. De andere ploegen zaten met maximaal twee man vooraan.

"Het was een flinke boost dat wij nog met z'n drieën zaten", glimlachte Bennett. "Het was geweldig om te zien dat mijn kamergenoot 'Pluske' ook zo goed was, vanochtend was hij nog wat nerveus voor de bergen. We hebben een geweldige teamprestatie neergezet en dat is ook fantastisch voor 'Stevie'."

'Goed om te zien dat Thomas kraakte'

Kruijswijk eindigde als derde op zes seconden van winnaar Thibaut Pinot en in dezelfde tijd als geletruidrager Julian Alaphilippe, die in het klassement een voorsprong heeft van twee minuten en veertien seconden op Kruijswijk.

De Brabander staat in het klassement nog steeds derde, maar zijn achterstand op de nummer twee Geraint Thomas is geslonken naar twaalf seconden. De titelverdediger kon het tempo van de besten niet meer volgen op anderhalve kilometer van de top en verloor een halve minuut op Kruijswijk.

"Ik ga nu misschien klinken als een klootzak, maar het was goed om te zien dat Thomas vandaag kraakte", aldus Bennett. "Ik dacht echt dat hij de renner was die deze Tour in zijn zak had."