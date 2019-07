George Bennett deed zaterdag een kilometer of vier na de top van de Tourmalet met een grote glimlach zijn coolingdown. De Nieuw-Zeelander gelooft na het sterke optreden van Jumbo-Visma en Steven Kruijswijk in de veertiende rit dat zijn kopman de Tour de France kan winnen.

"Vanochtend geloofde ik al in de podiumkansen van 'Stevie'", zei Bennett na de korte maar zware Pyreneeënrit bij de teambus. "Nu geloof ik dat het ons doel moet zijn om deze race te winnen."

Ook Laurens De Plus, die zaterdag net als Bennett heel lang bij Kruijswijk kon blijven, was zeer opgetogen na de eerste echt zware aankomst bergop. "Stevie zit heel goed in zijn vel en heeft de kans van zijn leven", stelde de Belg. "En ik denk dat hij die gaat pakken. We gaan er in ieder geval vol voor."

Kruijswijk eindigde zaterdag als derde op zes seconden van winnaar Thibaut Pinot en in dezelfde tijd als geletruidrager Julian Alaphilippe, die in het klassement een voorsprong heeft van twee minuten en veertien seconden op Kruijswijk.

De 32-jarige Brabander staat nog steeds derde, maar zijn achterstand op de nummer twee Geraint Thomas is geslonken naar twaalf seconden. De titelverdediger kon het tempo van de besten niet meer volgen op anderhalve kilometer van de top en verloor een halve minuut op Kruijswijk.

"Ik ga nu misschien klinken als een klootzak, maar het was goed om te zien dat Thomas vandaag kraakte", aldus Bennett. "Ik dacht echt dat hij de renner was die deze Tour in zijn zak had. Hij leek tot vandaag zó sterk. Ik was echt verrast toen hij moest lossen. Ha, dat was het moment dat ik echt in de kansen van Stevie ging geloven."

'Wordt lastig om Alaphilippe te kraken'

Alaphilippe leek het af en toe ook heel lastig te hebben op de Tourmalet, maar de Fransman kraakte niet. De renner van Deceuninck-Quick Step kan inmiddels moeilijk nog ontkennen dat hij één van de favorieten voor de eindzege is.

"Het wordt lastig om hem nog te breken", aldus Bennett. "Alle ploegen leken vandaag wel het juiste idee te hebben, door al op de Col du Soulor (een klim van eerste categorie met de top op 57 kilometer van de finish, red.) vol gas te geven. Want als we wachten tot de laatste 5 kilometer, gaan we hem sowieso niet lossen."

De concurrentie krijgt nog vier zware bergritten om Alaphilippe uit het geel te rijden. "Ik denk dat we allemaal - en dan reken ik mezelf ook mee - onderschat hebben wat zijn kansen waren voor de eindzege", zei Bennett. "We kunnen alleen blijven doen wat we vandaag gedaan hebben. En als hij dan niet lost, verdient hij het om de Tour te winnen."

'Mooie manier om te herstellen na val Van Aert'

Jumbo-Visma is misschien wel het aangewezen team om Alaphilippe te kraken, want de geelzwarte formatie was zaterdag op de Tourmalet de sterkste ploeg. Met Bennett, De Plus en Kruijswijk had Jumbo-Visma tot 2,5 kilometer van de streep drie renners in de selecte groep met favorieten, terwijl de andere ploegen met maximaal twee man vooraan zaten.

"Het was een flinke boost dat wij nog met z'n drieën zaten", glimlachte Bennett. "Het was geweldig om te zien dat mijn kamergenoot 'Pluske' ook zo goed was, vanochtend was hij nog wat nerveus voor de bergen. We hebben een geweldige teamprestatie neergezet en dat is ook fantastisch voor Stevie."

De nummer acht van de Giro d'Italia van vorig jaar was niet verrast dat Jumbo-Visma de dominante ploeg was in de voorste groep. "Ik geloofde er al in dat Stevie en ik bij de beste klimmers van deze Tour zouden horen."

"Maar dit was wel een heel mooie manier om ons te herstellen van de klap van de harde val van Wout van Aert van vrijdag. Ik denk dat iedereen er een stapje bij heeft gedaan. Nu gaat het erom dat we dit de komende week in elke bergrit laten zien."