Thibaut Pinot gelooft nog volop in zijn kansen in het algemeen klassement van de Tour de France. De klimmer van Groupama-FDJ won zaterdag de zware rit naar de top van de Tourmalet en die zege geeft hem kracht.

"Als klimmer is iedere overwinning in de Tour de France mooi, maar het maakt me echt gelukkig om op een monument als dit als eerste boven te komen. Dit is magisch", zei de 29-jarige Pinot vlak na de finish.

"Vandaag was de eerste echte test en sinds het begin van de Tour had ik mijn zinnen gezet op deze etappe. Mijn tijdsverlies voelde heel onrechtvaardig en we waren uit op wraak. Voor mij begint de Tour nu pas. We zijn terug en de Alpen komen nog."

Pinot doelde op de tiende rit, waarin hij een van de klassementsrenners was die door waaiers in de problemen kwamen. De Fransman is na zijn ritwinst van zaterdag de nummer zes van het klassement op 3 minuten en 12 tellen van de gele trui.

Na zijn dagsucces dankte hij vooral zijn 22-jarige ploeggenoot David Gaudu. "Het was buitengewoon wat hij deed. Hij heeft echt de toekomst en zal over een paar jaar schitteren. Ikzelf was vooral getergd. We blijven vechten. De Tour is nog niet voorbij."

'Iedereen begint Alaphilippe te vrezen'

Geletruidrager Julian Alaphilippe hield ook op de Tourmalet stand en imponeert Pinot. "Iedereen begint hem een beetje te vrezen. Ik heb nog steeds meer dan drie minuten achterstand en zal het stap voor stap aanpakken. Ik hou mijn hoofd koel en mik op het podium."

Pinot is bezig aan zijn zevende Tour de France. In 2014 eindigde de Fransman met een derde plek al eens op het podium tijdens de rittenkoers in zijn vaderland. Tijdens de laatste twee edities moest hij opgeven.

Zondag wacht het peloton opnieuw een zware bergetappe, wanneer 185 kilometer wordt afgelegd tussen Limoux en Prat d'Albis. Er wachten drie cols van de eerste categorie en één van de tweede categorie.