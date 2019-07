Steven Kruijswijk is erg blij met zijn sterke optreden in de zware veertiende Tour de France-rit en genoot tijdens de slotklim op de Tourmalet van de controle die hij had met Jumbo-Visma.

In de finale was de Nederlandse ploeg met Kruijswijk, George Bennett en Laurens De Plus uitstekend vertegenwoordig in het uitgedunde groepje met favorieten. Kopman Kruijswijk pakte veel tijd op Geraint Thomas, de nummer twee van het klassement.

"Mijn niveau is aardig en mijn ploegmaten reden zó hard. Ik moest ze soms echt tot kalmte manen. Ze gingen soms volle bak en dat hou ik ook niet vol. Op een gegeven moment zag ik dat we met een redelijk klein groepje waren", zei Kruijswijk vlak na de finish bij de NOS.

"De ploeg is zó goed, echt mooi om te zien. In de eerste tien dagen deden we mee met de sprints en nu zaten we met zijn drieën bij de laatste tien. Gisteren moesten we even de knop omzetten na het wegvallen van Wout van Aert en dat is zonder meer gelukt."

De gele trui is nog altijd in het bezit van Julian Alaphilippe, die ook op de Tourmalet standhield. Nummer twee Thomas staat op +2.02 en Kruijswijk staat daar als nummer drie vlak achter (+2.14).

'Mag nu definitief vertrouwen hebben'

Kruijswijk haalt kracht uit zijn sterke optreden op de Tourmalet."Ik ga elke dag het maximale geven en dan komt het goed, al zie je dat renners ook wisselvallig kunnen zijn. Hopelijk gebeurt dat niet, maar ik denk dat ik nu definitief het vertrouwen mag hebben dat ik mee ga doen om het podium", zei hij.

De 32-jarige Brabander was enigszins verrast dat titelverdediger Thomas in de finale moest afhaken. "Na zijn tijdrit van vrijdag had ik verwacht dat hij de man zou zijn voor Team INEOS en niet Egan Bernal, al blijft de Tourmalet een akelige klim."

Zondag wacht het peloton opnieuw een zware bergetappe, wanneer 185 kilometer wordt afgelegd tussen Limoux en Prat d'Albis. Er wachten drie cols van de eerste categorie en één van de tweede categorie.