Thibaut Pinot heeft zaterdag in de Tour de France de zware bergetappe naar de top van de Tourmalet gewonnen. Steven Kruijswijk eindigde knap als derde.

Pinot was in de slotfase van de beklimming van de ruim 2.000 meter hoge col de snelste van een groepje klassementsrenners. Hij kwam met een voorsprong van zes seconden over de streep.

Geletruidrager Julian Alaphilippe hield knap stand op de flanken van de Pyreneeëncol. De Fransman kwam net voor Kruijswijk als tweede over de meet en start zondag wederom in de gele trui.

Hij pakte zelfs mede dankzij bonificatieseconden flink wat tijdwinst op nummer twee Geraint Thomas, die in de slotfase moest lossen en 36 seconden na Pinot over de streep kwam. Alaphilippe heeft nu 2.02 minuten voorsprong op de Brit. Kruijswijk is op 2.14 minuten derde.

De rit bleek een ware slijtageslag. Veel mannen met ambities voor het klassement verloren minuten, onder wie Nairo Quintana (3.24), Bauke Mollema (3.29), Adam Yates (6.42) en Romain Bardet (20.19).

Ook zondag staat er een rit door de Pyreneeën op het programma. De rit voert van Limoux naar Foix, waar wederom bergop wordt gefinisht. Onderweg staan nog drie beklimmingen op het programma.

Sagan en Nibali leiden ontsnapping in

Peter Sagan en Vincenzo Nibali waren vlak na de start, die even werd uitgesteld vanwege protesten, de aanstichters van de kopgroep. Die bestond uiteindelijk uit een man of twintig. Zij kregen amper ruimte van het peloton, waarin vooral Movistar hard op kop reed.

Dat zorgde ervoor dat vooraan acht renners overbleven, onder wie Nibali, bolletjestruidrager Tim Wellens, Ilnur Zakarin en Luis León Sánchez. Zij werden nog voor het begin van de Tourmalet gepakt, maar de Fransen Romain Sicard, Elie Gesbert en Lilian Calmejane wisten nog even uit de greep van het peloton te blijven. Gesbert werd op 10 kilometer van de meet als laatste gegrepen.

Romain Bardet reed toen al op grote achterstand. De kopman van AG2R werd al vroeg gelost op de Col du Soulor, die halverwege de rit het eerste grote obstakel was. Bardet had aan de voet van de Tourmalet al 10 minuten achterstand en kan een streep zetten door zijn klassementsambities.

Ook Adam Yates viel weg uit de top van het klassement. De Britse kopman van Mitchelton-Scott moest al snel lossen op de Tourmalet. Quintana, Dan Martin en Mollema konden evenmin met de besten mee en maakten een duikeling in het klassement.

Jumbo-Visma bepaalt tempo op slotklim

Warren Barguil was vooraan de eerste die een aanval waagde. De kopman van Arkea-Samsic reed enkele kilometers voor het peloton uit, maar op een kleine 6 kilometer van de streep liet de Franse kampioen zich weer inlopen.

Onder het hoge tempo bleef een select gezelschap over, waarbij Kruijswijk de luxe had over twee knechten (Laurens de Plus en George Bennett) te kunnen beschikken. Jumbo-Visma nam daardoor het heft in handen met nog vier kilometer te rijden. Dat kostte onder anderen Rigoberto Urán en Jakob Fuglsang de kop.

In de slotkilometer versnelde de Duitser Emanuel Buchmann, waarna ook titelverdediger Thomas eraf moest. De Brit hield de schade beperkt tot een halve minuut op Alaphilippe en Kruijswijk.

Pinot versnelde op een paar honderd meter van de streep. Alleen Alaphilippe, Kruijswijk en Egan Bernal konden mee met de Fransman, maar in de slotmeters wist Pinot een gat te slaan dat de overige coureurs niet meer goed konden maken.