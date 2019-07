Wout van Aert is een dag na zijn harde val in de Tour de France alweer redelijk positief gestemd. De Belg van Jumbo-Visma laat weten dat hij een goede nachtrust achter de rug heeft.

"Het gaat naar omstandigheden best goed. Ik heb een goede nachtrust gehad", zegt Van Aert zaterdag in een video op de website van Jumbo-Visma. "Ik heb weinig pijn, natuurlijk met dank aan de medicatie. Zolang ik niet hoef te bewegen, valt het allemaal mee."

De 24-jarige Van Aert kwam vrijdag in de tijdrit in Pau hard ten val, nadat hij in aanraking kwam met een dranghek. De Belgisch kampioen tijdrijden liep daarbij een diepe vleeswond aan zijn bovenbeen op, die in het ziekenhuis werd gehecht.

"Het is jammer, maar ik ben blij dat het hierbij gebleven is", aldus Van Aert. "In eerste instantie was er veel hectiek en zag ik de wond ook zelf."

'Ik raakte in paniek toen ik die wond zag'

De Jumbo-Visma-renner, die op het moment dat hij ten val kwam de snelste tussentijd in handen had, merkte al snel dat zijn Tour de France voorbij was.

"Ik wilde eigenlijk weer op mijn fiets stappen toen ik gevallen was, maar toen zag ik die wond en raakte ik in paniek. Stelselmatig kreeg ik steeds meer pijn en toen wist ik wel dat het erop zat."

Afgelopen maandag schreef Van Aert verrassend de tiende etappe op zijn naam. Desondanks baalt hij ervan dat hij er niet in is geslaagd om bij zijn eerste Tour-deelname Parijs te halen.

"Ik heb me er al bij neergelegd hoe het is gelopen, maar als ik de koers op tv zie, doet dat wel even pijn. Het halen van Parijs was het belangrijkste doel dat ik voor ogen had en dat gaat niet lukken. Dus dat is een enorme teleurstelling."

In de tiende etappe ging Wout van Aert verrassend met de zege aan de haal. (Foto: Pro Shots)

'Hij is voor zover het kan goedgemutst'

Eerder op zaterdag meldde teammanager Richard Plugge van Jumbo-Visma al dat Van Aert zich weer wat beter voelt. "Hij heeft goed geslapen en is, voor zover het kan, goedgemutst", zei Plugge tegen de NOS. "Hij baalde enorm dat hij niet kan starten. Hij heeft vannacht gelukkig weinig pijn gehad."

Van Aert moet sowieso dit weekend in het ziekenhuis blijven. Mogelijk kan hij maandag al naar huis. "Ze willen voorkomen dat er infecties ontstaan, dus hij moet in een ziekenhuisomgeving worden verzorgd. Het is een goed ziekenhuis, waar hij in goede handen is."

Jumbo-Visma onderzoekt nog wat er precies gebeurde bij de val van Van Aert. "We zijn alle filmpjes goed aan het bekijken", vertelde Plugge. "We dachten eerst dat hij met zijn stuur in het hek bleef haken, maar het lijkt erop dat hij tegen een uitstekende haak is gereden met zijn been."

Van Aert is de eerste uitvaller van Jumbo-Visma, dat tot dusver zeer succesvol is deze Tour. Naast Van Aert hadden Dylan Groenewegen en Mike Teunissen dagsucces en ook de ploegentijdrit werd gewonnen door de Nederlandse formatie. Bovendien staat Steven Kruijswijk op de derde plaats in het algemeen klassement.