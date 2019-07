Wout van Aert is een dag na zijn harde val in de Tour de France alweer redelijk positief gestemd. Volgens zijn teammanager Richard Plugge van Jumbo-Visma heeft de Belg een goede nacht gehad.

"Hij heeft goed geslapen en is, voor zover het kan, goed gemutst", zei Plugge zaterdag voor de start van de veertiende etappe in de Tour tegen de NOS. "Hij baalde enorm dat hij niet kan starten, hij heeft vannacht gelukkig weinig pijn gehad."

De 24-jarige Van Aert kwam vrijdag in de tijdrit in Pau hard ten val, nadat hij in aanraking kwam met een hek. De Belgisch kampioen tijdrijden liep daarbij een diepe vleeswond in zijn bovenbeen op, die in het ziekenhuis is gehecht.

"Hij is in goede handen, er wordt goed voor hem gezorgd", aldus Plugge. Van Aert moet sowieso dit weekend in het ziekenhuis blijven. Mogelijk kan hij maandag al naar huis.

"Ze willen voorkomen dat er infecties ontstaan, dus hij moet in een ziekenhuisomgeving worden verzorgd. Het is een goed ziekenhuis, waar hij in goede handen is."

'We zijn alle filmpjes goed aan het bekijken'

Jumbo-Visma onderzoekt nog wat er precies gebeurde bij de val van Van Aert. "We zijn alle filmpjes goed aan het bekijken", vertelde Plugge. "We dachten eerst dat hij met zijn stuur in het hek bleef haken, maar het lijkt erop dat hij tegen een uitstekende haak is gereden met zijn been."

Van Aert is de eerste uitvaller van Jumbo-Visma, dat tot dusver zeer succesvol is deze Tour. Naast Van Aert, die zegevierde in de tiende etappe, hadden Dylan Groenewegen en Mike Teunissen dagsucces en ook de ploegentijdrit werd gewonnen door de Nederlandse formatie. Bovendien staat Steven Kruijswijk op de derde plaats in het algemeen klassement.