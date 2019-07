Bauke Mollema begon de Tour de France zonder uitgesproken ambities voor het klassement, maar toch staat hij na dertien etappes zestiende. De 32-jarige renner weet na de korte maar zware bergrit van zaterdag naar de top van de Tourmalet of een goede eindklassering in Parijs een realistisch doel is.

"Dit is de eerste echte aankomst bergop na een lange klim, ik wil kijken hoe goed de benen daar zijn. En wat na deze etappe mijn achterstand in het klassement is", aldus Mollema.

"De Tourmalet is een mooie test, na zaterdag weten we meer. Als ik veel tijd verlies, is het logisch dat ik me in de rest van de Tour meer zal richten op ritzeges, ook omdat de anderen me dan misschien wat makkelijker laten rijden. Maar zaterdag ga ik nog volle bak."

De klimmer reed dit jaar al de Giro d'Italia, waar hij als kopman van Trek-Segafredo verdienstelijk als vijfde eindigde. In de Tour is Richie Porte de leider van de Amerikaanse ploeg en heeft Mollema een rol in de schaduw van de Australiër.

De Groninger houdt zich al ruim twee weken op de vlakte over zijn klassementsambities, maar hij heeft voorlopig alleen in de waaierrit van afgelopen maandag veel tijd verloren (een minuut en veertig seconden).

'Het was de afgelopen weken heel ontspannen'

Na zijn dertiende plek in de tijdrit van vrijdag staat Mollema zestiende op 5.34 van geletruidrager Julian Alaphilippe. Porte, die de vijfde tijd noteerde in de chronorace, is de nummer vijftien op 4.44.

"Het was de afgelopen weken heel ontspannen, heel anders dan in de Giro", lacht Mollema. "Daar zat ik echt continu te wringen om vooraan te zitten, met de hele ploeg om me heen."

"Nu heeft het team zich volledig met Richie bezig gehouden en heb ik lekker een beetje van achteren gereden, zonder al te veel stress. Dat is eigenlijk perfect gegaan. Ik heb weinig energie verspeeld en sta toch nog goed in het klassement."

'Benen zullen bepalend zijn'

In de rit van zaterdag zal ontspannen rijden er niet in zitten, want in de korte veertiende etappe (117,5 kilometer) staan de eerste lange cols van deze Tour op het programma.

Op 57,5 kilometer van de streep ligt de top van de Col du Solour van eerste categorie (11,9 kilometer à 7,8 procent) en de finish is op de beruchte Tourmalet. De klim van buitencategorie is 19 kilometer lang, heeft een gemiddelde stijging van 7,4 procent en brengt de renners naar een hoogte van 2.115 meter.

De Pyreneeënreus is al meer dan vijftig keer beklommen in de Tour, maar het is pas de derde keer dat de finish is getrokken op de top. In 1974 ging de zege naar Jean-Pierre Danguillaume en in 2010 kwam Andy Schleck als eerste boven op de Tourmalet.

"Ik heb de Tourmalet vanaf deze kant pas één keer gedaan in een koers", stelt Mollema. "Het is gewoon een heel lange klim. Zo spannend is het niet, de benen zullen bepalend zijn."

De start van de veertiende etappe is om 13.45 uur in Tarbes. De finish wordt verwacht tussen 16.50 uur en 17.15 uur.