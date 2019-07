Voor het tweede jaar op rij zorgden de rensters voor spektakel in La Course, met Marianne Vos als fraaie winnares. Toch waren er ook na zesde editie vragen over de toekomst van het vrouwenwielrennen.

Anna van der Breggen genoot vrijdag van de vijf rondjes op het tijdritparcours van de mannen. Ze werd 'slechts' tiende en had het "superzwaar" gehad op het heuvelachtige criterium rondom Pau, maar de Tour de France-drukte langs de kant van de weg maakte veel goed.

"Het was tof om hier te rijden", zei de wereldkampioene. "Het was echt een mooi parcours en er stonden heel veel mensen langs de kant."

De publiciteit, die een vrouwenwedstrijd tijdens de Tour - en op hetzelfde parcours als de Tour - met zich meebrengt, is zonder twijfel een meerwaarde. Maar het feit dat de rensters maar één dag koersen, tegenover 21 etappes voor de mannen, blijft een heikel punt.

"Deze wedstrijd mag absoluut langer duren, dat is wat we het liefste zouden willen", aldus Van der Breggen. "Maar we hebben nu één dag tijdens de Tour en ik denk dat we blij moeten zijn met wat we krijgen. Natuurlijk wil je altijd meer, maar het was gewoon een heel mooie dag vandaag."

ASO doet onderzoek naar etappekoers voor vrouwen

Door de aanwezigheid van de vele Tour-journalisten is La Course altijd een goed moment om het gebrek aan lange etappekoersen in het vrouwenwielrennen onder de aandacht te brengen.

Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI zette Tour-organisator ASO vrijdag nog maar eens onder druk door in een interview met de BBC te zeggen dat het zijn grote wens is dat er een vrouweneditie van de Tour komt.

Een woordvoerder van de ASO meldde vervolgens aan persbureau Reuters dat zijn organisatie gaat onderzoeken of een etappekoers voor vrouwen in Frankrijk haalbaar is, maar dat die wedstrijd sowieso niet tegelijk met de Tour de France georganiseerd kan worden.

'We willen het liefst zichtbaar zijn'

Sinds het verdwijnen van de Tour de Féminin, die tussen 1984 en 2009 bijna jaarlijks werd gereden, geldt de Giro Rosa als de enige 'grote ronde' bij de vrouwen. De Italiaanse etappekoers is tien dagen lang en werd eerder deze maand gewonnen door Annemiek van Vleuten.

Diezelfde Van Vleuten vertelde donderdag aan het AD dat ze overwogen had om niet te starten in La Course, als statement tegen de ASO. De organisator van de Tour krijgt al langer kritiek omdat het niet genoeg voor het vrouwenwielrennen zou doen.

"De ASO organiseert heel mooie koersen voor ons", stelde Van der Breggen vrijdag. "Die worden misschien niet uitgezonden, maar wat blijft er nog over als we het ook nog zonder die koersen moeten doen?"

"De vraag is altijd: waar doe je goed aan? Vrijdag hadden we de mogelijkheid om te laten zien dat het ook mooi is om onze wedstrijden op televisie te hebben. We willen het liefst zichtbaar zijn; ik denk dat dat met een koers als deze wel lukt."

Marianne Vos won La Course voor de tweede keer. (Foto: Pro Shots)

'Publiek kan niet volgen wat we aan het doen zijn'

Voor het tweede jaar op rij zat de finale van La Course vol spektakel. Vorig jaar haalde Van Vleuten koploper Van der Breggen in net voor de finish in Le Grand-Bornand. Vrijdag strandde de Australische Amanda Spratt in de slotkilometer en maakte Vos indruk met een machtige versnelling op het laatste hellende stuk vlak voor de streep.

"Het was een interessante koers", zei Vos. "Door het parcours was het een open wedstrijd. Vorig jaar wist je: er zijn eigenlijk maar twee rensters die kunnen winnen. Op dit parcours waren er veel meer kanshebbers."

De Brabantse erkende wel dat het voor het publiek verwarrend is dat La Course al vier jaar op rij een totaal andere wedstrijd is; van een vlak parcours op de Champs-Élysées in Parijs, via een tweedaagse klim- en achtervolgingskoers naar een zware bergrit en dit jaar een heuvelachtig criterium.

"Voor het peloton is het heel leuk dat het elk jaar wat anders is, omdat rensters met verschillende capaciteiten voor de overwinning kunnen rijden. Maar de andere kant is dat het voor het publiek totaal niet te volgens is wat we aan het doen zijn. Dat is wel jammer."

Het podium van La Course met Marianne Vos op de hoogste tree. (Foto: Pro Shots)