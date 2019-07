Geraint Thomas heeft vrijdag Julian Alaphilippe in de favorietenrol geduwd voor de eindzege in de Tour de France. De geletruidrager verraste door de individuele tijdrit in Pau te winnen.

"Het is duidelijk dat Alaphilippe erg goed rijdt", zei de Britse nummer twee van het klassement. "Hij is zeker de favoriet en degene die we nu het meest in de gaten moeten houden."

De 27-jarige Alaphilippe heeft 1.26 minuut voorsprong op Thomas in het klassement. De Fransman is een specialist in heuveletappes en komt in het hooggebergte normaal gesproken niet met de beste renners mee.

De 33e plaats in het eindklassement van de Tour van vorig jaar is Alaphilippes beste prestatie tot dusver in een grote ronde. De renner van Deceuninck Quick-Step sprak vrijdag de verwachting uit dat hij de komende dagen aangevallen gaat worden en dat hij er alles aan gaat doen om zijn trui zo lang mogelijk te behouden.

Thomas niet helemaal tevreden met tijdrit

Hoewel hij als nummer twee van de tijdrit ruim twintig seconden pakte op zijn overige concurrenten, was Thomas niet helemaal tevreden over zijn race. "Het was niet slecht, maar ik had het gevoel dat ik een beetje oververhit aan het raken was."

"Daar moest ik mee om zien te gaan, maar het is geen excuus. De warme omstandigheden waren voor iedereen gelijk", zei de titelverdediger.

"In de laatste 8 kilometer wilde ik nog even aanzetten, maar ik had die laatste 5 procent niet meer. Het was desondanks een aardige tijdrit, maar de mindere dingen blijven altijd hangen in je gedachten."

Twee zware Pyreneeënritten op komst

Zaterdag staat de eerste Pyreneeënrit met finish bergop (op de Tourmalet) van deze Tour op het programma. Ook zondag is er een zware etappe in de Pyreneeën.

Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er drie ritten in de Alpen, waar Thomas en andere klimmers ook nog tijd kunnen winnen op Alaphilippe.