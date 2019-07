Voor Jumbo-Visma-ploegleider Nico Verhoeven was het vrijdag flink schrikken toen hij vlak voor zijn auto Wout van Aert hard onderuit zag gaan in de tijdrit van de Tour de France, maar hij moest zijn focus ook snel weer verleggen naar kopman Steven Kruijswijk.

"Op het moment dat Wout viel, stopte mijn hartslag even", zei Verhoeven na de finish van Kruijswijk in Pau. "De secondes die we daar stonden leken een eeuwigheid te duren. Gelukkig was er heel snel een dokter en kwam ook de ambulance vrij snel aan."

De 24-jarige Van Aert, vooraf gezien als een van de favorieten voor de tijdritzege, viel op 1,2 kilometer van de streep doordat hij een bocht te scherp aansneed en een hek aan de binnenkant raakte. De Belg is inmiddels geopereerd en moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

"Hij trok zichzelf onderuit door dat contact met het hek", aldus Verhoeven, die samen met Mathieu Heijboer in de auto achter Van Aert reed. "Ik zag direct dat hij een open wond aan zijn been had en dat het er slecht uitzag. Toen ik zag wat de schade was, wist ik dat het einde oefening was."

Van Aert werd met een diepe vleeswond aan zijn rechterbovenbeen naar een ziekenhuis in Pau gebracht. "Mathieu en onze dokter zijn met Wout meegegaan", aldus Verhoeven, die zelf terug moest naar de start omdat hij de auto moest besturen die achter Kruijswijk reed in diens tijdrit.

"Ik had even wat tijd, dus ik heb het wel redelijk kunnen verwerken. Ik heb niemand te woord gestaan, want dan word je er elke keer aan herinnerd. Hoe hard het ook klinkt, voor Steven ging de koers gewoon verder."

'Onmogelijk om Kruijswijk helemaal af te schermen'

Kruijswijk wist voor zijn tijdrit wel wat er met zijn ploegmaat gebeurd was, want hij zat samen met ploegleider Grischa Niermann bij de teambus tv te kijken op het moment dat Van Aert viel.

"Het was onmogelijk om 'Stevie' helemaal af te schermen van de val van Wout, maar we probeerden het wel zover als het kon", stelde Niermann.

Verhoeven: "Ik hoop dat de val van Wout geen invloed heeft gehad op de tijdrit van 'Stevie'. Het is niet zo dat we helemaal niks tegen hem gezegd hebben, maar we hebben het wel zoveel mogelijk geminimaliseerd. We hebben niet gezegd hoe ernstig het was met Wout en wat er precies gebeurd was. We hebben hem volledig in zijn focus gelaten."

Kruijswijk reed vervolgens een goede tijdrit, waarmee hij als zesde eindigde op 45 seconden van winnaar Julian Alaphilippe. De Brabander steeg in het klassement van de vierde naar de derde plek. Zijn achterstand op geletruidrager Alaphilippe is nu 2 minuten en 12 seconden.

"Het was door de val van Wout geen goede dag voor ons", stelde Niermann. "Maar gelukkig heeft Stevie wel kunnen doen wat hij moest doen."