Julian Alaphilippe had al verwacht dat hij het goed zou doen in de tijdrit in de Tour de France. Maar dat hij zou winnen, had ook de geletruidrager zelf niet durven dromen.

Alaphilippe nam met zijn zege in de 27 kilometer lange tijdrit rond Pau extra voorsprong op titelverdediger Geraint Thomas. Het verschil is nu 1.26 minuut. Steven Kruijswijk is op 2.12 minuten derde.

"Dit is ongelooflijk", zei de trotse Alaphilippe. "Ik wist dat ik het goed zou doen op dit parcours. Dat zei ik zelfs nog vanmorgen tegen mijn neef. Maar dat ik hier win, had ik nooit verwacht. Deze situatie had ik niet voor mogelijk gehouden."

De Fransman was in de tijdrit veertien seconden sneller dan Thomas, die vooraf als de grote favoriet werd bestempeld. "Dat gat is groot. Ik heb er ook alles voor gegeven, zeker in deel één dat mij heel goed lag."

'Alles geven om geel te verdedigen'

In het tweede deel had Alaphilippe het moeilijker, maar aan de finish wist hij de marge nog wat te vergroten. "In deze vorm kan ik wat extra's, al wil ik hier ook van genieten. Elke dag als ik wakker word en de gele trui zie, word ik blij."

Zaterdag en zondag staan er zware etappes in de Pyreneeën op het programma. Alaphilippe rekent erop dat het in de lastig zal worden om zijn trui te behouden.

"We zien nu wel hoe het loopt. We hebben in ieder geval veel sterke klimmers in ons team, maar ik verwacht dat ik morgen aangevallen word. Er zullen moeilijke momenten komen, maar ik zal alles geven om mijn trui te verdedigen."

De Tour de France gaat zaterdag verder met een bergrit. De finish ligt na 117 kilometer op de top van de Tourmalet, een col die meer dan 2.000 meter hoog is.