Steven Kruijswijk was vrijdag tevreden met zijn zesde plaats in de individuele tijdrit van de Tour de France. Hij klimt daardoor naar de derde plaats in het algemeen klassement.

"Ik heb best een goed gevoel over deze tijdrit. Ik denk dat ik een goede tijd heb gereden", zei Kruijswijk in een eerste reactie.

"In het eerste gedeelte met het klimmetje reed ik erg goed, dat was natuurlijk mijn gedeelte. Daarna werd het wat vlakker en was het voor mij lastiger om tijd te winnen."

Geletruidrager Julian Alaphilippe was de verrassende winnaar van de 27 kilometer lange tijdrit rond Pau. De Fransman van Deceuninck Quick-Step was 45 seconden sneller dan Kruijswijk en heeft in het algemeen klassement 2.12 minuten voorsprong op Kruijswijk.

Titelverdediger Geraint Thomas werd vrijdag tweede en pakte 31 seconden op Kruijswijk, die nu 46 seconden achterstand heeft op de INEOS-renner. De renner van Jumbo-Visma passeerde wel Egan Bernal van INEOS in het klassement en pakte ook wat tijd op de meeste andere klassementsrenners.

Kruijswijk voorspelt spannende strijd om podiumplaats

"Voor mij is de zege van Alaphilippe niet echt een verrassing", vertelde Kruijswijk. "In de Dauphiné reed hij ook al een goede tijdrit. En hij heeft hier al twee weken vleugels. We moeten hem komende week zeker niet afschrijven."

Kruijswijk sprak voor de Tour-start de ambitie uit om voor een podiumplaats in het eindklassement te gaan. "Het is wel heel erg close allemaal. Iedereen is heel erg aan elkaar gewaagd. Het wordt nog een spannende Tour", zei de Brabander.

Kruijswijk verloor vrijdag met Wout van Aert een belangrijke helper. De Belg kwam in de tijdrit ten val en werd in een ambulance afgevoerd.