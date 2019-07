De Fransman Julian Alaphilippe heeft zijn leidende positie in de Tour de France verstevigd. De geletruidrager was vrijdag verrassend de sterkste in de tijdrit. Steven Kruijswijk klom dankzij een sterke tijdrit naar de derde plaats in het klassement.

Alaphilippe legde de enige individuele tijdrit in deze Tour, over een 27 kilometer lang glooiend parcours in Pau, af in een tijd van 35.00. De renner van Deceuninck-QuickStep was daarmee veertien seconden sneller dan nummer twee Geraint Thomas.

Kruijswijk reed een uitstekende tijdrit en klom dankzij een zesde plaats in de daguitslag op 45 seconden van Alaphilippe naar de derde plek in het klassement. Zijn achterstand op Alaphilippe in het klassement bedraagt 2.12 minuut.

De kopman van Jumbo-Visma passeerde in het klassement de Colombiaan Egan Bernal, die een tegenvallende tijdrit reed en slechts 22e werd.

Zaterdag staat een zware bergrit op het programma. De renners finishen na een rit over 117 kilometer op de top van de Tourmalet. Onderweg wordt ook de Col de Soulor beklommen.

Steven Kruijswijk stijgt door een uitstekende tijdrit naar plek drie in het klassement. (Foto: Pro Shots)

De Gendt heeft lang beste tijd in handen

De Deen Kasper Asgreen van Deceuninck-QuickStep had met 35.53 lang de beste tijd in handen. Hij werd na enkele uren afgelost door de Belg Thomas De Gendt, die zestien seconden onder die tijd dook.

Rigobert Urán was de eerste renner die echt in de buurt van die tijd kwam, maar de Colombiaan kwam 0,28 seconde tekort om de Belg uit de 'hotseat' te rijden.

Pas in de slotfase werd de tijd van De Gendt verbroken door Thomas, die 21 seconden onder de tijd van de Belg dook. Alaphilippe was vervolgens weer veertien tellen rapper dan de Brit en vergrootte zijn voorsprong in het klassement op Thomas naar 1.26 minuut.

Kruijswijk verliest Van Aert

Kruijswijk was razendsnel begonnen, maar kon dat hoge tempo niet volhouden. De Brabander moest van de klassementsrenners behalve Alaphilippe en Thomas ook nog Urán en Richie Porte voor zich dulden. Op de overige concurrenten wist hij tijd te pakken.

Hij raakte met Wout van Aert wel een belangrijke knecht kwijt. De Belg kwam tijdens de tijdrit hard ten val, terwijl hij op weg was naar een toptijd. Hij werd per ambulance afgevoerd en heeft de Tour verlaten. De eerste berichten luiden dat hij een flinke vleeswond in zijn rechterbovenbeen heeft.

Ook de Duitser Maximilian Schachmann ging hard onderuit, maar wist met een van pijn vertrokken gezicht de streep nog wel te halen. De kans lijkt niet groot dat hij zaterdag van start gaat.