Wout van Aert heeft vrijdag na een val in de tijdrit de Tour de France verlaten. De Belg van Jumbo-Visma reed in een bocht tegen een hek aan en smakte tegen het asfalt.

De Belgisch kampioen tijdrijden leek in de slotfase van de tijdrit in Pau de bocht te kort aan te snijden, waarna hij met zijn stuur in het hek bleef hangen en vervelend ten val kwam. Hij beef na zijn val lang liggen en werd direct verzorgd.

Volgens zijn ploeg heeft Van Aert een flinke vleeswond in zijn bovenbeen opgelopen. Hij is wel bij bewustzijn en per ambulance naar een lokaal ziekenhuis vervoerd.

De Belg was in de tijdrit hard op weg naar een goede eindklassering. Hij klokte bij de derde tijdmeting de op dat moment tweede tijd en moest nog maar 1 kilometer afleggen.

De drievoudig wereldkampioen veldrijden maakte zijn debuut in de Tour en baarde opzien met winst in de tiende etappe. Ook had hij een grote bijdrage aan de ritzeges van Mike Teunissen en Dylan Groenewegen en bij de door Jumbo-Visma gewonnen ploegentijdrit.

Van Aert is de eerste renner van Jumbo-Visma die de Tour verlaat. Hij gold als een belangrijke pion in de sprinttrein van Groenewegen en had ook kopman Steven Kruijswijk bij moeten staan in de bergetappes.