Wout van Aert heeft vrijdag na een val in de tijdrit de Tour de France verlaten. De Belg van Jumbo-Visma zal enkele dagen in het ziekenhuis van Pau moeten blijven. In dezelfde bocht waar Van Aert viel kwam ook Maximilian Schachmann ten val, de Duitser moet eveneens opgeven.

Van Aert werd vrijdagavond direct geopereerd aan een diepe vleeswond. Ook het spierweefsel in het bovenbeen werd geraakt, hij liep geen botbreuken op.

De Belgisch kampioen tijdrijden sneed in de slotfase van de tijdrit in Pau de bocht te kort aan, waarna hij een dranghek in de binnenbocht raakte en ten val kwam. Hij beef na zijn val lang liggen en werd direct verzorgd.

"Ik denk dat hij met zijn heup in een haak van het hek is blijven hangen en daardoor zijn heup heeft opengereten", zegt trainer Mathieu Heijboer van Jumbo-Visma tegen Sporza.

"Ik ben meteen uit de auto gesprongen en heb met het spandoek de wond bedekt. Dat was een vreselijk zicht en zo hoefde Wout er niet naar te kijken."

Van Aert reed bij debuut uitstekende Tour

De Belg was in de tijdrit hard op weg naar een goede klassering. Hij klokte bij de derde tijdmeting de op dat moment tweede tijd en moest nog maar 1 kilometer afleggen.

De drievoudig wereldkampioen veldrijden maakte zijn debuut in de Tour en baarde opzien met winst in de tiende etappe. Ook had hij een grote bijdrage aan de ritzeges van Mike Teunissen en Dylan Groenewegen en bij de door Jumbo-Visma gewonnen ploegentijdrit.

Van Aert is de eerste renner van Jumbo-Visma die de Tour verlaat. Hij gold als een belangrijke pion in de sprinttrein van Groenewegen en had ook kopman Steven Kruijswijk bij moeten staan in de bergetappes.

Schachmann met drie breuken in hand uit koers

BORA-hansgrohe meldde later op vrijdag dat Schachmann drie middenhandbeentjes heeft gebroken en zaterdag niet meer van start gaat. De Duits kampioen op de weg stond 46e in het algemeen klassement.

Schachmann kwam op hetzelfde punt als Van Aert ten val en haalde nog wel de finish. Hij was in de Tour een belangrijke helper van groenetruidrager Peter Sagan en Emannuel Buchmann, de nummer zes van het klassement.