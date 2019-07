Rohan Dennis heeft alsnog gereageerd op zijn opmerkelijke besluit om de Tour de France een dag voor de tijdrit te verlaten. De 29-jarige Australiër, een specialist in de race tegen de klok, staat nog steeds achter zijn keuze.

Dennis stapte donderdag halverwege de twaalfde etappe om onduidelijke redenen af. Ook de leiding van zijn ploeg Bahrain Merida snapte er niks van en noemde het besluit van Dennis "teleurstellend". De hoofdpersoon zelf weigerde aanvankelijk te praten, maar kwam uren na de finish alsnog met een korte verklaring.

"Ik ben heel teleurgesteld dat ik de koers op dit moment moet verlaten", zegt de wereldkampioen tijdrijden op de site van zijn ploeg. "De individuele tijdrit van vrijdag was natuurlijk een belangrijk doel voor mij en het team, maar gezien mijn gevoel was het de juiste beslissing om af te stappen."

"Ik wens mijn teamgenoten het beste voor het restant van de Tour en ik wil alle fans die mij vanaf de eerste rit in Brussel hebben aangemoedigd, thuis én langs de weg, bedanken. Hopelijk keer ik de komende jaren weer terug in deze geweldige koers."

Dennis rijdt grote ronde vaker niet uit

Dennis gold als een van de favorieten voor de ritzege in de dertiende etappe, waarin de renners een tijdrit van 27,2 kilometer in Pau te wachten staat. Bij de WK van vorig jaar in het Oostenrijkse Innsbruck veroverde hij ten koste van Tom Dumoulin (zilver) het goud op de tijdrit.

Het is niet de eerste keer dat Dennis het in de Tour niet tot Parijs redt. De tijdritspecialist deed in totaal vier keer mee aan de Ronde van Frankrijk en reed de belangrijkste grote ronde van het jaar alleen in 2015 uit.

Dennis stond in totaal negen keer aan de start van een grote ronde, maar haalde slechts drie keer de eindstreep: in de Vuelta van 2014, de Tour van 2015 en de Giro d'Italia van vorig jaar. Hij heeft drie dagoverwinningen in grote rondes op zijn palmares staan.