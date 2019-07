Met wederom maar één individuele tijdrit in de Tour de France belooft die van vrijdag rondom Pau een zeer belangrijke te worden. Maar de timing van de tijdrit - meer dan een week voor het einde - zorgt er wel voor dat de verliezers van de dertiende etappe nog veel kansen krijgen om tijd terug te pakken.

"Ik vind het goed dat de tijdrit niet op een van de laatste dagen is", zegt Team Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen. "Ploegen houden toch meer de kaarten op zak en klassementsrenners koersen behoudender en passen hun tactiek aan als ze weten dat er nog een tijdrit aan zit te komen."

In 2017 en in 2018 was er een tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour. "En dat speelde toch best een grote rol in het koersverloop", zegt Van Dongen. "Ik denk dat het goed is dat we de tijdrit nu al rijden, hopelijk komt dat het spektakel ten goede in de laatste week. Ik denk dat het een meer open koers zal worden."

Na de tijdrit van vrijdag, die 27,2 kilometer lang is en over een glooiend parcours gaat, weten de klimmers precies wat ze moeten doen in de vijf zware bergritten in de Pyreneeën (zaterdag en zondag) en de Alpen (volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag) die nog komen.

"De nadruk ligt dit jaar misschien meer op de aankomsten bergop, die worden net wat belangrijker", stelt Team INEOS-ploegleider Servais Knaven, die na twaalf etappes met titelverdediger Geraint Thomas (tweede) en Egan Bernal (derde) twee renners in de top drie van het algemeen klassement heeft. "Maar we moeten er nog steeds voor zorgen dat we alles perfect doen in het tijdrijden."

'Tijdritten zijn altijd heel gecompliceerde dagen'

Die zoektocht naar perfectie heeft er zeker de laatste jaren voor gezorgd dat er steeds meer komt kijken bij de voorbereiding op een tijdrit. Wetenschappers in dienst van de ploegen maken zogenaamde 'pacingplannen', waarin een renner wordt verteld welke wattages hij op welk deel van het parcours moet rijden.

Ook zijn er speciale warming-upprotocollen, werken veel teams met koelvesten en wordt het parcours op alle mogelijke manier verkend. Zo zal Sunweb-renner Chad Haga, die begin juni de afsluitende tijdrit van de Giro d'Italia won, vrijdag voor zijn tijdrit een rondje over het parcours rijden met een GoPro gemonteerd op zijn fiets, zodat hij voor zijn race tegen de klok nog wat beelden terug kan kijken.

"Tijdritten zijn altijd heel gecompliceerde dagen", zegt Knaven. "Qua planning gaat daar relatief de meeste tijd in zitten. Een bergetappe als die van donderdag is daarbij vergeleken peanuts."

Van Dongen beaamt dat de "technische handreikingen" de laatste jaren veel hebben toegevoegd aan het tijdrijden. "Maar het gevoel en de intuïtie van een renner zal altijd een essentieel onderdeel blijven van de wielersport. Je kunt nog zulke mooie plannen maken, maar als de benen niet willen of niet kunnen, kom je niet heel ver."

Yoann Offredo begint vrijdag om 14.00 uur als eerste aan de tijdrit. Steven Kruijswijk, de nummer vier van het klassement, is om 17.13 uur aan de beurt en geletruidrager Julian Alaphilippe is om 17.19 uur de laatste starter.