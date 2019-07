Steven Kruijswijk hoefde zich donderdag in de twaalfde etappe van de Tour de France net als de andere klassementsrenners niet bovenmatig in te spannen, waardoor hij zich al een beetje kon voorbereiden op de belangrijke tijdrit van vrijdag.

"Het was een vrij rustige dag", aldus Kruijswijk na de finish in Bagnères-de-Bigorre. "Het was nog wel een zware finale, maar er is op de twee cols nooit voluit gereden in het peloton."

"Het was vooral opletten dat er niks ging gebeuren bij de klassementsrenners en zaak om me goed te verzorgen richting de tijdrit van vrijdag. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk te eten en drinken en energie te sparen."

De eerste Pyreneeënrit ging over twee cols van de eerste categorie, maar de top van de laatste klim lag op 30 kilometer van de finish. Een grote kopgroep kreeg de ruimte van het peloton, waardoor vluchter Simon Yates kon winnen. In de groep met favorieten, die 9 minuten en 35 seconden na Yates over de streep kwam, gebeurde er niks.

"Het was eigenlijk zoals verwacht", aldus Kruijswijk. "Het parcours was echt gemaakt voor een kopgroep. Je moet natuurlijk altijd op je hoede zijn voor een aanval, maar ik had al snel in de gaten dat er vandaag niks zou gebeuren."

"Met een sterke ploeg als INEOS was het ook heel moeilijk om iets te proberen. Vanaf de laatste klim was het nog vrij ver tot de finish en die mannen van INEOS zijn heel sterk. Daardoor zakt bij veel renners de moed in de schoenen om iets te ondernemen, zeker met wat nog komen gaat. Er komen betere dagen aan om aan te vallen."

'Tijdrit is goed voor mij'

Zaterdag en zondag zijn er zware Pyreneeënetappes met finish bergop. Eerst is er vrijdag nog de enige individuele tijdrit van deze Tour, een glooiende chronorace van 27,2 kilometer rond Pau.

Vorige maand eindigde Kruijswijk in een enigszins vergelijkbare tijdrit in het Critérium du Dauphiné als vierde, achter zijn ploegmaat Wout van Aert, Tejay van Garderen en Tom Dumoulin. Die drie renners doen niet (meer) mee aan de Tour of gaan niet voor het klassement.

"In de Dauphiné heb ik tijd gepakt op de meeste jongens die hier zijn, hopelijk lukt me dat vrijdag weer", stelde Kruijswijk. "Normaal rijd ik redelijk goede tijdritten in etappekoersen en het parcours van de tijdrit van vrijdag is prima voor mij. We hebben met de ploeg hard aan dit onderdeel gewerkt en ik kijk ernaar uit om vrijdag een goede prestatie neer te zetten."

Yoann Offredo begint vrijdag om 14.00 uur als eerste renner aan de tijdrit. Geletruidrager Julian Alapilippe zal om 17.19 uur als laatste van het startpodium rijden.