Simon Yates is blij dat hij donderdag het vertrouwen van zijn ploeg Mitchelton-Scott heeft uitbetaald. De Britse renner was de sterkste vluchter in de twaalfde etappe van de Tour de France, waarin het peloton voor het eerst door de Pyreneeën trok.

"Ik heb de afgelopen dagen flink wat energie kunnen sparen. Ik heb de hele tijd lekker achter in het peloton gezeten. Vandaag mocht ik van de ploegleiding voor mijn eigen kans gaan en gelukkig met succes", zei hij bij de finish in Bagnères-de-Bigorre.

Yates verschalkte in de sprint van een flink uitgedunde kopgroep door een slimmigheidje in de laatste honderden meters knap de Spanjaard Pello Bilbao (tweede) en de Oostenrijker Gregor Mühlberger (derde).

"Ik hoorde in mijn oortje dat ik in de laatste bocht op kop moest liggen. Ik slaagde er daarna in om nog te versnellen en het tot aan de finish vol te houden", vertelde hij.

Simon Yates schreeuwt het uit na zijn zege in de twaalfde etappe van de Tour de France. (Foto: Pro Shots)

Yates moet komende dagen weer knechten voor broer

Yates, die vorig jaar de eindzege pakte in de Vuelta a España, moet de komende dagen weer de rol van knecht vertolken. Hij moet zijn tweelingbroer Adam Yates bijstaan in de lastige bergetappes van zaterdag en zondag.

"Dat is in deze Tour mijn voornaamste prioriteit. Ik ben er in elk geval trots op dat ik vandaag wist te winnen. We hebben als ploeg zijnde al een fantastische twee weken en dat mag nog wel even zo doorgaan", besloot hij met een glimlach.

De Tour gaat vrijdag verder met een individuele tijdrit van 27 kilometer door Pau. De Franse klassementsleider Julian Alaphilippe verdedigt daarin een voorsprong van 1.12 minuten op de Britse nummer twee en titelverdediger Geraint Thomas.