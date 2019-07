Rohan Dennis heeft donderdag tot ontsteltenis van zijn ploeg Bahrain-Merida de Tour de France verlaten. De Australiër besloot halverwege de twaalfde etappe - een bergrit van ruim 209 kilometer - af te stappen.

Het is nog niet duidelijk waarom Dennis tot die keuze kwam. De wereldkampioen tijdrijden was een van de favorieten voor de tijdrit die vrijdag in Pau wordt verreden.

Bahrain-Merida liet tijdens de etappe al weten dat de redenen van Dennis onduidelijk waren en na de rit zei ploegleider Gorazd Stangelj nog altijd geen idee te hebben wat Dennis bezielde.

"Wij snappen er ook niks van", aldus de Sloveen. "Ik ben teleurgesteld, want we hadden hoge verwachtingen van hem in de tijdrit. Het was zijn beslissing om te stoppen. We probeerden een oplossing te vinden, maar hij wilde niet praten."

Het afstappen van de 29-jarige Dennis, die de 102e plek bezette in het algemeen klassement, wekte ook verbazing bij andere ploegen.

"Het schijnt dat Dennis niet zo blij was met alles op tijdritgebied", reageerde Bauke Mollema, die rijdt voor Trek-Segafredo. "Maar zelfs dan heeft hij nog kans die tijdrit te winnen. Ik weet het niet, je stapt in de Tour niet zomaar af. Hij schijnt een aparte gast te zijn, maar dit doe je niet. Dan kun je voortaan beter thuis blijven."

Dennis niet enige uitvaller in twaalfde etappe

Dennis deed voor de vierde keer mee aan de Tour de France, die hij slechts één keer uitreed. Dat was in 2015, toen hij ook een etappezege boekte.

Overigens was Dennis niet de enige die het in de twaalfde etappe voor gezien hield. Giacomo Nizzolo (Dimension Data) kwam woensdag in de elfde rit hard ten val en was te gehavend om zijn Tour voort te zetten. Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) besloot na die etappe al uit voorzorg te stoppen.

Tot dusver zijn er tien renners uitgevallen. Naast Dennis, Nizzolo en Philipsen zitten ook Niki Terpstra (Direct Energie), Rick Zabel (Katusha) Alessandro De Marchi, Patrick Bevin (beiden CCC), Nicolas Edet (Cofidis), Tejay van Garderen (EF Education First) en Christophe Laporte (Cofidis) niet meer in de Tour.

De Pyreneeënrit tussen Toulouse en Bagnères-de-Bigorre werd gewonnen door Simon Yates, die de sterkste bleek van een kopgroep van drie. De klassementsmannen hielden zich rustig.