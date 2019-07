Steven Kruijswijk denkt niet dat de klassementsrenners in de eerste Pyreneeënrit van deze Tour de France al voor tijdwinst gaan. De kopman van Jumbo-Visma acht de ritten van komend weekeinde - met zaterdag de aankomst op de flanken van de Tourmalet - daarvoor meer geschikt.

"Ik denk dat het vandaag de minst geschikte dag is om actie te verwachten. Ik denk dat INEOS het initiatief houdt. Ze zullen gecontroleerd en hard naar de finish willen rijden om vrijdag goed aan de tijdrit te kunnen beginnen", zei Kruijswijk voor de start van de twaalfde etappe in Toulouse.

Kruijswijk rekent zaterdag en zondag, met eveneens een aankomst bergop, wel op Geraint Thomas of Egan Bernal, de favorieten van Team INEOS, die vlak voor hem respectievelijk tweede en derde staan in het algemeen klassement.

"Ik denk dat zij na dit weekeinde aan de leiding gaan. Maar de rit naar de Tourmalet is zeker nog niet de zwaarste van deze Tour. Die komen in de Alpen. Omdat het de laatste week is en omdat we daar tot op 2.700 meter komen. Voorlopig sta ik er goed voor ten opzichte van die twee."

Kruijwijk verwacht pas zaterdag aanvallen

Kruijswijk verwacht dat er pas zaterdag aanvallen zullen komen. "Het is de kans om iets te proberen voor wie zich goed voelt. Het is een lange en lastige klim."

De Brabander hoopt dan stiekem tijd te pakken op de mannen die achter hem staan in de rangschikking. "Voorlopig schrijf ik nog niemand af. Ook al hebben mannen als Pinot en Fuglsang al tijd verloren. Het zijn nog steeds goede renners die iets kunnen ondernemen."

In de twaalfde etappe krijgt het peloton te maken met de Col de Peyresourde en La Hourquette d'Ancizan, twee bergen van de eerste categorie die in het slot van het parcours zijn opgenomen. Wat volgt is een lange afdaling naar de finish in Bagnères-de-Bigorre.

Julian Alaphilippe gaat aan de leiding in het klassement. De Fransman van Deuceninck-Quick-Step heeft een voorsprong van 1 minuut en 12 seconden op Thomas, 1.16 op Bernal en 1.27 op Kruijswijk.